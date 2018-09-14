Трехлетний ребенок с туберкулезом месяц жил в интернате Астаны

При поступлении ребенок прошел общее обследование, находился в изоляторе, положительный результат на туберкулез он получил после пробы Манту.

Акимат Астаны прокомментировал ситуацию в ГКУ "Специализированный дом ребенка", где целый месяц жил трехлетний мальчик с диагнозом: "Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов", сообщает Zakon.kz.

В редакцию Zakon.kz обратился житель Астаны Бауыржан Адылов, который обвинил руководство интерната в сокрытии информации о том, что у них месяц находился ребенок с открытой формой туберкулеза.

"Совсем недавно произошло ужасное по своим возможным последствиям событие, в ГКУ "Специализированный дом ребенка" акимата города Астаны. Целый месяц находился ребенок с открытой формой туберкулеза. Среди здоровых детей и персонала. Виноватых в этом как обычно нет, потому что есть заинтересованные лица. Прошу Вас освятить эту ситуацию в СМИ, так как на данный момент администрация дома ребенка попытается все замять и заставить молчать сотрудников. Человек пропустивший такого ребенка к здоровым потенциально создал угрозу здоровью сотен других людей и должен отвечать за свои поступки", - написал в обращении астанчанин.

Бауыржан Адылов рассказал, что о случившемся он узнал от родственницы, которая работает в доме ребенка. Женщина якобы сообщила, что не может какое-то время встречаться с ним, так как есть риск, что она заразилась туберкулезом.

"Самое ужасное, что мы регулярно встречаемся с родственницей, и она обнимает и целует моих детей. Получается, что она могла заболеть сама и заразить всех нас этой болезнью. Сама она говорит, что на работе их успокаивают - что ничего страшного не произошло и вероятность заразиться мала (как обычно прикрывают виноватых и хотят умолчать). О виновных в такой халатности администрации не говорят вообще", - возмутился Адылов.

Акимат Астаны оперативно отреагировал на ситуацию. Как выяснилось, ребенок с туберкулезом действительно прибывал в интернате около месяца. Однако сразу после общего обследования, его поместили в изолятор, взяли необходимые анализы, после которых направили в специализированных диспансер.

"Ребенок 2015 года рождения поступил в ГКУ "Специализированный дом ребенка" акимата города Астаны 08.08.2018 года из ДГБ №1 как брошенный. При поступлении он прошел общее обследование. Как вновь прибывший, он находился в изоляторе. Согласно алгоритма обследований 10.08.2018 года ребенку была произведена проба Манту. 13.08.2018 года был выявлен положительный результат реакции Манту, в связи с чем был направлен на консультацию к фтизиопедиатру. В тот же день ребенок был осмотрен фтизиопедиатром, назначено полное специфическое исследование", - ответили в акимате на запрос Zakon.kz.

11 сентября по результатам исследования был выставлен диагноз ребенку поставили диагноз: "Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов". Ребенка госпитализировали в противотуберкулезный диспансер, где он находится по настоящее время. Также отмечается, что туберкулез внутригрудных лимфатических узлов у детей раннего возраста протекает благоприятно и для окружающих не опасен. Кроме того, все сотрудники Дома ребенка ежегодно проходят профилактический осмотр, имеют санитарные книжки.

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