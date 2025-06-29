Ребенок пострадал при обрушении аттракциона в России
Фото: pixabay
Ребенок получил ушиб головы в результате обрушения одного из детских аттракционов на Спортивной набережной во Владивостоке, сообщает Zakon.kz.
Следственный комитет (СК) Российской Федерации в Telegram написал, что возбуждено уголовное дело.
"Следственными органами СК России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", – говорится в сообщении.
Отмечается, что председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе расследования.
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