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Мир

Ребенок пострадал при обрушении аттракциона в России

ребенок пострадал при обрушении аттракциона, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2025 22:39 Фото: pixabay
Ребенок получил ушиб головы в результате обрушения одного из детских аттракционов на Спортивной набережной во Владивостоке, сообщает Zakon.kz.

Следственный комитет (СК) Российской Федерации в Telegram написал, что возбуждено уголовное дело.

"Следственными органами СК России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", – говорится в сообщении.

Отмечается, что председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе расследования.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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