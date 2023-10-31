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В Экибастузе трехлетний ребенок погиб после ожога кипятком

В Экибастузе трехлетний ребенок погиб после ожога кипятком Фото: pixabay
У ребенка было обожжено 40% тела, родные девочки не сразу вызвали скорую. Ожоги ребенок получил днем, а в службу об этом сообщили только ночью. Медики прибыли на место через 6 минут, но помочь уже не смогли, сообщает Zakon.kz.

По словам мамы ребенка, ее девятилетняя дочь решила помочь искупать трехлетнюю младшую сестру и случайно опрокинула на девочку таз с кипятком. Несчастный случай произошел в выходной день – 29 октября в 14.00, пишет "Павлодар-онлайн". 

Днем дети находились под присмотром бабушки и дедушки, мать ребенка узнала об ожогах только вечером. Скорую вызвали ночью, 30 октября в 2.25. С момента получения ожога прошло 12 часов.

"По приезду констатирована биологическая смерть. Термический ожог кипятком спины, обеих нижних конечностей, паховой области, ягодичной области 2-3 степени, площадь ожога - 40% тела", – сообщили в управлении здравоохранения Павлодарской области.

Медики призывают родителей в таких случаях сразу же обращаться за медицинской помощью.

"Если ожог получен кипятком, до приезда бригады скорой помощи охлаждать его следует холодной проточной водой или обернув пораженную часть тела полотенцами, смоченными холодной водой", – рассказал врач-камбустиолог Кахарман Баймуратов.

В Уральске 10 октября 2023 года в одном из детских садов ребенок получил ожоги. В Управлении здравоохранения Западно-Казахстанской области рассказали, что трехлетняя малышка находится в реанимации. 

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Жанель Абдрахманова
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