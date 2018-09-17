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Американский город выставили на продажу

Цена, указанная за целый город Тумсборо, соответствует стоимости квартиры в престижном районе Нью-Йорка или некоторых других крупных городов США.

Фото : toomsboroforsale.com17 сентября 2018, 00:17

В США выставили на продажу город Тумсборо, штат Джорджия.

За 1,7 миллиона долларов покупатель получит во владение жилые дома, а также множество других построек: ресторан, отель в викторианском стиле, мельницу и даже собственный оперный театр.

Кроме того, в городе есть банкетный зал, амбар для хранения хлопка, парикмахерская, старинное здание банка, железнодорожное депо 1869 года постройки, искусственный пруд, артезианский источник и неразработанные залежи бокситов.

Как говорится на сайте города, нынешние владельцы надеются, что Тумсборо окажется в хороших руках: новые владельцы должны понимать уникальность этого места и важность сохранения его исторического облика. Они предполагают, что город можно использовать как туристическую достопримечательность и музей под открытым небом, в нем можно проводить фестивали или съемки кинофильмов.

Отмечается, что цена, указанная за целый город Тумсборо, соответствует стоимости квартиры в престижном районе Нью-Йорка или некоторых других крупных городов США.

Причины продажи не сообщаются.

Источник: Lenta.ru.


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