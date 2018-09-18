Стали известны детали нападения на водителя "скорой"

Мужчине наложили швы на лицо.

В пресс-службе ГКП на ПХВ "Станция скорой медицинской помощи" Управления Здравоохранения города Алматы рассказали подробности инцидента с водителем "скорой", передает Zakon.kz.

Сообщается, что это произошло сегодня, 18 сентября. Во время транспортировки пациента в Центральную городскую клиническую больницу, около 11.43 часов, произошло нападение на водителя бригады Подстанции № 6 "Станции скорой медицинской помощи" Алматы.

"Машина Службы «103» ехала по ул.Макатаева в западном направлении, и между улицами Желтоксан и Наурызбай батыра водитель легкового автомобиля не пропустил «скорую». Вышел из машины, подошел к водителю бригады, начал оскорблять и применять силу. После чего нанёс несколько ударов в область лица водителя", - сообщили в ведомстве.

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Благодаря оперативной работе сотрудников ДВД Алматы водитель легкового автомобиля был задержан.

Что касается пострадавшего, то ему были наложены швы на лице. Мужчину отпустили на амбулаторное лечение.

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"ГКП на ПХВ "Станция скорой медицинской помощи" Управления здравоохранения города Алматы обращает внимание на то, что в этом году это не единичный случай нападения на сотрудников бригад "103" и подобные случае нападения не останутся без должного внимания. Просим жителей города не забывать о том, что бригады Службы "103", приезжая на вызовы, оказывают скорую медицинскую помощь. Врачи и фельдшеры выполняют свою работу. Каждый раз им предстоит в достаточно короткий промежуток времени определить состояние пациента, поставить предварительный диагноз и оказать необходимую медицинскую помощь. Поступившие вызовы бывают с различными ситуациями и состояниями пациентов, не стоит применять какую-либо физическую силу по отношению к сотрудникам скорой помощи", - обратились к населению в Станции скорой помощи.

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