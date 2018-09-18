Водитель "скорой" рассказал о нападении на него гражданина Турции

У мужчины стаж работы на "скорой" 13 лет, но в такую ситуацию он попал впервые. Хотя проблемы в работе возникают.

Водитель машины скорой помощи Николай Кучма рассказал, что предшествовало инциденту на дороге, произошедшему сегодня, 18 сентября в Алматы, передает Zakon.kz.

Как стало известно, машина скорой помощи спешила доставить пациентку в больницу для срочной операции. В пути движения водитель спецавто с включенными проблесковыми маячками выехал перед Volkswagen Passat.

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"Драка - это уже вторая стычка. Началось это между Абылай хана и Наурызбай батыра. Сначала он первый раз поставил перед моей машиной свою, вышел, начал ругаться. Говорит, что ты, не видишь, что я еду. Я говорю, вижу, я везу больную в больницу. Он в сердцах стукнул по зеркалу, оно не разбилось, сложилось. После этого по полосе автобусной я объехал его, навстречу ехал автобус, поэтому я вернулся обратно на ту полосу. Это, видимо, его как-то подзадорило или что. Он опять поставил свою машину перед скорой помощью, открыл дверь, и я получил удар по голове", - рассказал Николай Кучма, получивший в результате инцидента рассечение брови, ушиб головы, синяки на шее.

Заявление мужчина написал. Он намерен добиться наказания напавшего.

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"Мы же не шутим. Когда включены проблесковые маячки, значит, кому-то плохо, мы или в больницу везем, или спешим на вызов", - пояснил водитель "скорой".

К слову, у мужчины стаж работы на "скорой" 13 лет, но в такую ситуацию он попал впервые. Хотя проблемы в работе возникают.

Водитель подтвердил тот факт, что никто из очевидцев не вмешался. Только фельдшер догадалась зафиксировать все на телефон и вызвать помощь. К слову, пациентку, которая была в этой "скорой", в больницу доставила другая бригада.

Как отметил главный врач Станции скорой медицинской помощи Алматы Сабит Пазылов, к сожалению, в последнее время имеют место такие инциденты. В этом году - это четвертый случай. В этом году был момент, когда врача "скорой" ударили в лицо при оказании медпомощи. Его госпитализировали с сотрясением головного мозга.

"Во всех случаях нападавших привлекли к ответственности. Но такие случаи не уменьшаются. Поэтому я обращаюсь к населению с просьбой относиться с пониманием к нашей работе", - отметил Пазылов.

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