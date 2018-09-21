Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Принудительно переводить актюбинских детей в другие школы не будут

Наказать в надзорном органе хотят и администрацию школ, где возник скандал.

Фото : КТК21 сентября 2018, 08:44

Актюбинские чиновники от образования, которые заставляли учеников младших классов перевестись в частные школы, понесут за это ответственность. Прокуроры внесли соответствующее представление в адрес акима города, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

Наказать в надзорном органе хотят и администрацию школ, где возник скандал. В микрорайоне Батыс сразу в двух учебных заведениях родителей учеников младших классов заставляли забрать документы. Утверждали, что из-за переполненных классов детям нужно срочно уйти в частные школы, которые выиграли госзаказ. Но актюбинцев такая инициатива привела в бешенство. Ведь в частных заведениях, по словам родителей, качество обучения намного ниже. К тому же горожан не устраивала отдаленность негосударственных школ. После того как о скандале рассказали журналисты, в дело вмешались прокуроры.

- Закон Республики Казахстан «Об образовании» предусматривает право граждан на свободный выбор организации образования. В этой связи в целях защиты прав учеников прокуратурой внесено представление об устранении нарушений законности, - сказал руководитель аппарата прокуратуры Актюбинской области Жасулан Даулембаев.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты