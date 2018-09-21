Принудительно переводить актюбинских детей в другие школы не будут

Наказать в надзорном органе хотят и администрацию школ, где возник скандал.

Актюбинские чиновники от образования, которые заставляли учеников младших классов перевестись в частные школы, понесут за это ответственность. Прокуроры внесли соответствующее представление в адрес акима города, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

Наказать в надзорном органе хотят и администрацию школ, где возник скандал. В микрорайоне Батыс сразу в двух учебных заведениях родителей учеников младших классов заставляли забрать документы. Утверждали, что из-за переполненных классов детям нужно срочно уйти в частные школы, которые выиграли госзаказ. Но актюбинцев такая инициатива привела в бешенство. Ведь в частных заведениях, по словам родителей, качество обучения намного ниже. К тому же горожан не устраивала отдаленность негосударственных школ. После того как о скандале рассказали журналисты, в дело вмешались прокуроры.

- Закон Республики Казахстан «Об образовании» предусматривает право граждан на свободный выбор организации образования. В этой связи в целях защиты прав учеников прокуратурой внесено представление об устранении нарушений законности, - сказал руководитель аппарата прокуратуры Актюбинской области Жасулан Даулембаев.

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