Казахстанцам сообщили хорошую новость о переводе детей из одной школы в другую

Родители и законные представители смогут перевести ребенка из одной школы в другую онлайн с помощью портала eGov.kz, сообщает Zakon.kz.

В АО "НИТ" 20 августа сообщили, что процесс поиска и выбора общеобразовательной организации оптимизировали по микроучастку на основании места регистрации родителя.

"Родители и законные представители могут выбрать школу не только по микроучастку, но и любую другую общеобразовательную организацию вне его границ, если она соответствует их предпочтениям. Помимо этого, при выборе общеобразовательной организации пользователю отображается доступный в выбранной школе язык обучения. Новый процесс исключает необходимость в открепительном и прикрепительном талонах, передаче личного дела. Также заявитель может отозвать поданную заявку в случае такой необходимости", – сообщили в АО.

Для получения услуги пользователю необходимо:

– авторизоваться на портале eGov.kz и перейти в раздел "Образование";

– выбрать из списка раздел "Среднее образование", выбрать услугу "Прием документов для перевода детей из школы в школу";

– заполнить необходимые поля и подписать заявку с помощью ЭЦП;

– ознакомиться с результатом услуги можно в личном кабинете.

Ранее в АО "НИТ" сообщали, что прикрепление к поликлинике онлайн теперь доступно для кандасов и нерезидентов.