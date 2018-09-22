В субботу на большей территории Казахстана пройдут осадки

На юге местами - пыльная буря, шквал.

Погоду большей части территории Казахстана по прежнему определяет циклон, и связанные с ним атмосферные фронты, в связи с этим в большинстве областей пройдут дожди с грозами, местами ожидаются туман, усиление ветра, возможно выпадение града, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

На юге местами - пыльная буря, шквал.

В Акмолинской и Карагандинской областях местами ожидается туман, возможен град, местами усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с. В Кызылординской области местами ожидается туман, возможен град, днем местами пыльная буря, шквал, усиление ветра 15-20 м/с. В Северо-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра 15-20, днем порывы 25 м/с, местами возможен град, ночью и утром местами ожидается туман. В Костанайской области ожидаются усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром местами – туман. В Атырауской, ночью и утром Мангыстауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается туман. В Павлодарской, Восточно-Казахстанской, днем Жамбылской, Туркестанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20, днем порывы 25-27 м/с.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Мангистауской, Жамбылской, местами в Атырауской, Западно-Казахстанской и Карагандинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Погода в Алматы днем 19°, частично облачно.

Погода в Астане днем 13°, облачно, слабый дождь.

Прогноз погоды на 22 сентября.

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