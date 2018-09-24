Неделя в Казахстане начнется с дождей

Однако на юге страны ожидается погода без осадков.

РГП "Казгидромет" опубликовал прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды на 24 сентября, передает zakon.kz.

Синоптики отмечают, что на большей части территории Казахстана с циклоном и связанные с ним атмосферными фронтами, пройдут дожди, местами с грозами, ожидается местами туман, усиление ветра. Лишь на севере, юго-западе, и юге республики ожидается погода без осадков.

"В Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Кызылординской областях местами ожидается туман, днем в Акмолинской, Карагандинской областях местами ветер 15-20 м/с. В Восточно-Казахстанской, днем Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается ветер 15-20 м/с, в Жамбылской, Восточно-Казахстанской, днем Западно-Казахстанской области местами туман. В Туркестанской, на большей части Мангистауской, Жамбылской, местами Кызылординской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Кроме того, метеорологи объявили несколько штормовых предупреждений. 24-25 сентября на реках Алматинской области и Алматы в связи с прогнозом дождей (местами сильных) возможны подъемы уровней воды.24-25 сентября на реках Восточно-Казахстанской области в связи с прогнозом дождей (местами сильных) возможны подъемы уровней воды.

Погода в Алматы днем 17°, частично облачно.

Погода в Астане днем 12°, преимущественно облачно

Прогноз погоды на 24 сентября.

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