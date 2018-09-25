Будут ли жены и дети казахстанских игиловцев возвращены домой

Многие казахстанцы, выехавшие в Сирию и Ирак, погибли, а их жены и дети оказались в закрытых лагерях и тюрьмах.

В зоне вооруженного конфликта дети оказались по вине своих родителей – молодых казахстанцев, которые, попав под влияние радикальных и деструктивных религиозных течений, уехали с женами и маленькими детьми в самую опасную точку планеты и примкнули к рядам террористической организации ИГИЛ. По последним данным, сейчас в Сирии и Ираке находится более 250 казахстанских женщин и 500 несовершеннолетних детей. Родные просят правительство помочь им вернуться на Родину, сообщает Zakon.kz.

Молодые казахстанцы уезжали в Сирию в основном в период с 2009 по 2012 год и с 2012 по 2017 год. Но первые сообщения о находящихся в зоне боевых действий казахстанцах появились осенью 2013 года, когда в интернете распространилась видеозапись о 150 джихадистах из Казахстана, которые уехали в Ирак и Сирию сражаться на стороне радикальных исламистов.

Точное количество граждан нашей страны, уехавших в зону вооруженного конфликта, до сих пор неизвестно, но по последним данным, которые предоставил нам председатель президиума РОО «Контртеррористический комитет» полковник Аманжол Уразбаев, КНБ РК располагает цифрами где-то 870 человек. Также неизвестно, сколько казахстанцев погибли и пропали без вести на этой войне. По данным КНБ - 262.

Из лагерей и военных баз международных террористических организаций на Ближнем Востоке в страну в общей сложности возвращено 193 казахстанца - 61 мужчина, 51 женщина и 81 ребенок. Из вернувшихся 57 человек осуждены, остальные находятся под наблюдением.

На 1 июля 2018 года в Сирии и Ираке находились 120 казахстанских мужчин, более 250 женщин и 500 несовершеннолетних детей. Как видим, мужчин меньше женщин более чем в два раза. Многие из них погибли, а их жены и дети остались в сирийско-иракской зоне и находятся в очень тяжелых условиях, в закрытых лагерях и тюрьмах.

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Как мы уже писали, казахстанские дети в зоне вооруженного конфликта сильно страдают и просят бабушек помочь им вернуться домой. Там они оказались по вине своих родителей – молодых казахстанцев, которые, попав под влияние радикальных и деструктивных религиозных течений, уехали с женами и маленькими детьми в самую опасную точку планеты и примкнули к рядам террористической организации ИГИЛ.

В июле 2017 года министерство внутренних дел Турции опубликовало доклад «Китап», в котором сообщалось, что Казахстан входит в десятку стран, граждане которых чаще других пытаются попасть в зону вооруженного конфликта.

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В 2015 году в Алматы радикал-убийца вывез жену с двухмесячным ребенком в Сирию. С ноября 2017 года она перестала выходить на связь с родными, а в марте 2018 года он от ее имени написал ее родителям, что они хотят оттуда выехать, и просил прислать для этого 6 тысяч долларов. Но родители не поверили, что это она писала, во-вторых, у них не было таких денег и они не выслали. Позже он признался, что это не она писала, а он и сказал, что она якобы находится в плену у курдов и для ее выкупа нужны деньги. После этого связь с ними полностью прекратилась, и по сегодняшний день от них никаких вестей нет. Родители обратились в КНБ и МИД РК с просьбой помочь найти их и вернуть на Родину.

Прочитав этот материал, одна из казахстанских женщин-активисток Т. прислала мне голосовое сообщение: «Я даже не удивляюсь. Вы знаете, я нахожусь в кавказской группе (в WhatsApp – Т.Н.) и таких историй очень много, они все одинаковые, все как по одному сценарию. Не поверите, Россия, Татарстан, Пакистан, даже Австрия, Алжир, Франция, Эфиопия, Китай – очень много отовсюду, и у всех один сценарий, сплошной обман - уехали в Турцию, устраиваемся на работу, ищем квартиру и раз – и перешли границу. Система ИГИЛ сначала создавала их, кто-то же подсаживал эту религию, и потом уже тем, кто подсел под религию, давали путь отхода в Сирию. Причем что были молодые мамы, которые не хотели ехать с мужьями, они их заставляли, и они не брали с собой документов детей, специально, и все равно их пропускали без документов. Представляете, чтобы в аэропорту без документов ребенка пропустили?! А тут пропускали. Это тоже говорит о том, что была система, и она создавала путь отхода в Сирию. Те, кто подсаживал их, никуда не уезжали, оставались у себя. А те, кто уверовал и решил идти в «Исламское государство», они уходили. И так везде, по всему миру, не мы одни».

Мнение Т. я привела не случайно. Этим летом, в конце июля, в столице Чечни Грозном прошел круглый стол: «Сирия-Ирак: Спасти будущее», который собрал десятки женщин из разных регионов России и стран СНГ, чьи дети тоже находятся в зоне боевых действий на территории Сирии и Ирака. От Казахстана на этой встрече была Т. и, конечно же, там все эти проблемы поднимались, озвучивались, поэтому она знает о них не понаслышке.

В России также остро стоит вопрос возвращения российских женщин и детей из зоны вооруженного конфликта, поэтому участники круглого стола призывали руководство страны возобновить эту работу. По мнению чеченской правозащитницы, члена Совета по правам человека при главе Чеченской Республики Хеды Саратовой, «ситуация очень серьезная и плачевная. Есть информация, что в Ираке чеченских женщин продали каким-то бандитам. Что там имеется публичный дом, в котором содержатся кавказские женщины. Что еще должно произойти, чтобы международные организации, которые имеют возможность помочь, обратили на это внимание? Шесть месяцев томились у бандитов 25 наших девушек с детьми. Потом их перевели в иракскую тюрьму и там над ними издевались еще хуже. Женщины и дети стали жертвами собственных мужей и отцов, стали жертвами вербовщиков».

По данным правозащитников, на территории Сирии и Ирака находится свыше пяти тысяч женщин и детей боевиков экстремистской группировки «Исламское государство» и значительное количество из них составляют российские граждане, в частности, выходцы из Северного Кавказа. «В российском МИДе нам сказали, что иракская сторона запрашивает 6 тысяч долларов за каждого ребенка за то, что восемь месяцев содержали их в приюте», - отметила Саратова.

Как видим, у нас схожие проблемы. Об этом говорит и тот факт, что недавно в интернете была информация, что семь казахстанских женщин и 16 детей не могут вернуться домой из Сирии. Они уже 8 месяцев находятся в специальном лагере на территории, подконтрольной курдским вооруженным формированиям, на границе с Турцией. Как женщины оказались в Сирии — неизвестно, известно лишь, что главы этих семейств погибли. Обратившаяся за помощью в СМИ женщина рассказала, что все они приехали из Алматы, Уральска, Жезказгана и Актобе и сейчас живут в ужасных условиях в лагере для беженцев, заболевших детей не лечат.

А вот что рассказывает одна из казахстанских активисток Ботагоз, у которой сын погиб в Сирии и сейчас там остались ее внуки: «Мы общаемся с российской (чеченской) группой (в WhatsApp – Т.Н.) и одна женщина из Казахстана прислала сообщение, что они находятся у курдов в плену, что там нет условий, все голодают, что над ними издеваются, и они просят помощи у правительства, чтобы им помогли выехать. Они не хотят, чтобы над ними издевались, унижали их. Там есть и русские, и чеченки, и дагестанки, и из нашей страны».

По словам Ботагоз, казахстанские мамы обратились с письмами в посольства России и Ирака. «Если Россия будет проводить операцию по возвращению своих соотечественников из Ирака и Сирии, то мы бы хотели, чтобы они не оставляли там и казахстанок с детьми и помогли бы им прилететь в Россию. А оттуда мы бы совместными усилиями организовали их возвращение в Казахстан. К такой работе готово подключиться около 90 наших родителей, чьи дети и внуки находятся сейчас в Сирии и Ираке», - говорит она.

Как известно, в сентябре 2017 года из Ирака и Сирии были доставлены на самолете в город Грозный российские и казахстанские граждане с детьми. Из Казахстана, в частности, была 29-летняя уроженка города Уральска с тремя детьми.

По инсайдерской информации, и некоторым другим казахстанцам из западного региона удалось вернуться этим летом из Сирии с семьями и детьми, дети были очень рады, что пойдут в школу.

В последнее время казахстанские женщины, чьи дети оказались в зоне боевых действий на территории Сирии и Ирака, стали более активно просить правительство помочь вернуть их на Родину. К примеру, не так давно жительница Актобе Нурагуль Каирбекова обратилась к властям с просьбой помочь вернуть ее брата Руслана Ермагамбетова, который уехал в Сирию и участвовал в вооруженном конфликте в рядах ДАИШ. В феврале 2018 года он впервые сообщил о своем желании вернуться в Казахстан и обратился за помощью.

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Также в начале этого месяца Первый канал "Евразия" сообщил, что семья молодых казахстанцев погибла в зоне боевых действий, а их дети попали на воспитание к чужой женщине. Родная тетя детей из Караганды искала их пять лет и только в этом году узнала, что они находятся в Сирии в поселке Суса и обратилась в посольства ряда стран, а также в канцелярию Президента и МИД РК с просьбой помочь вернуть ее племянников на родину.

Напомним, в конце прошлого года Министерство иностранных дел РК поставило вопрос о дерадикализации детей, возвращенных на родину из Сирии. Как отметил директор департамента консульской службы МИД РК Ардак Мадиев, в зоне боевых действий в основном находятся дети, родители которых погибли, участвуя в боях на стороне террористических организаций, но точное количество детей неизвестно, так как никто не отслеживает граждан Казахстана, которые уезжают в зоны боевых действий.

В марте этого года 45 казахстанских детей были возвращены из зоны сирийско-иракского конфликта. До этого, по информации КНБ РК, из горячих точек в страну вернулось 63 ребенка.

Торгын Нурсеитова

(Продолжение следует)

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