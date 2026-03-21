Токаев прилетел с рабочим визитом в Туркестан

21 марта 2026 года Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Туркестанскую область, сообщает Zakon.kz.

Визит президента в регион начался с посещения одной из величайших духовных и историко-культурных святынь тюркского мира – мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи, внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщили в Акорде.

Фото: Акорда

Глава государства почтил память великого мыслителя и духовного наставника Ходжи Ахмеда Яссауи и других известных исторических личностей, захороненных в мавзолее.

Мы не должны довольствоваться результатами, а постоянно работать над достижениями новых целей, заявил ранее Касым-Жомарт Токаев.