В Павлодарской области ищут животных с помощью беспилотников

Полицейские оснащены светодиодными модулями, жетонами видеофиксации.

Одними из первых в республике использовать передовые информационные технологии в работе полиции начали в Павлодарской области, передает Zakon.kz со ссылкой на Хабар 24.

Полицейские оснащены светодиодными модулями, жетонами видеофиксации, а недавно появились даже полицейские беспилотники.

- Такими квадрокоптерами сейчас в регионе оснащают районные отделы внутренних дел. Техника передовая и эффективно действует в раскрытии преступлений, особенно по фактам пропажи животных. Но есть еще одно преимущество - летательный аппарат позволяет визуально наблюдать за оперативной ситуацией во время массовых мероприятий, - написал в Twitter Ербол Абишев.

Видеонаблюдение отражается на криминогенной ситуации. В Усольском микрорайоне Павлодара создана «территория безопасности». Крупный жилой массив с 20- тысячным населением оснащен почти пятьюстами средствами видеофиксации. Участковые инспекторы полиции знают жителей если не в лицо, то персонально каждого.

- Электронный журнал помогает нам, мы можем в любое время узнать, кто в данной квартире живет, сколько человек, и также какие национальности проживают. Там также указывается сотовые телефоны, транспорт, имеется ли оружие в данной квартире, кто проживает с временной регистрацией, - сказал участковый инспектор Южного отдела полиции УВД г.Павлодара Нуржан Таскарин.

Электронными средствами пользуются и сотрудники дорожно-патрульной службы. Благодаря специальным планшетам удалось до 4 минут сократить время заполнения протокола. Это удобно и для самих правонарушителей.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!