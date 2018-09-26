Сбитая экс-чиновником девушка в Петропавловске скончалась
Водитель скрылся с места аварии.
Фото : inform.kz26 сентября 2018, 10:50
В Петропавловске скончалась одна из сбитых у ночного клуба девушек, передает корреспондент МИА «Казинформ».
25-летняя девушка скончалась в областной больнице, не приходя в сознание. Она была одной из пострадавших в результате наезда автомобиля у ночного клуба.
Девушка получила ушиб головного мозга и другие травмы. В больницу поступила в крайне тяжелом состоянии. Все это время находилась в коме. В областной больнице подтвердили факт смерти пострадавшей у ночного клуба.
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ДТП произошло ранним утром 15 сентября в центре Петропавловска. Водитель «Лексуса» сбил двух девушек и скрылся с места аварии.
Девушка воспитывала 2-летнего ребенка.
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