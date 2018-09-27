Умер полицейский, получивший ранение от коллеги в Алматы

Подозреваемый в совершении преступления сотрудниками Департамента собственной безопасности задержан и водворен в ИВС.

В Алматы скончался полицейский, получивший накануне пулевое ранение, передает Zakon.kz.

Об этом сегодня утром, 27 сентября, сообщил официальный представитель МВД РК Алмас Садубаев.

"К сожалению, врачам не удалось спасти жизнь полицейского, который накануне в ходе ссоры получил огнестрельное ранение от своего коллеги. Сотрудник, несмотря на проведенную операцию и все усилия медиков, вчера около 22.00 часов скончался в больнице", - сообщил Садубаев.

Подозреваемый в совершении преступления сотрудниками Департамента собственной безопасности задержан и водворен в ИВС. Проводится досудебное расследование по факту убийства.

Инцидент произошел на территории МПС города. Оба сотрудника заступили в наряд, естественно, получили оружие, и один решился произвести выстрел из табельного оружия в родного человека.

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