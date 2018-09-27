Тысячи казахстанских предпринимателей могут оштрафовать за отсутствие онлайн-касс

Полностью всех бизнесменов, работающих с наличностью, переведут на онлайн-кассы к 2020 году.

С 1 октября более 65 тысяч казахстанских предпринимателей обяжут заменить обычные кассовые аппараты на онлайн-аналоги. За нарушения новых правил налоговые органы будут штрафовать бизнесменов. Однако новая инициатива показалась предпринимателям слишком скоротечной, сообщает Zakon.kz.

Руководитель Республиканского центра помощи предпринимателям Дмитрий Казанцев попросил у налоговых органов как минимум ещё два месяца для полного перехода 65 тысяч владельцев бизнеса на новые кассовые аппараты.

«В Казахстане полным ходом идёт цифровизация. Но цель государства - сделать все денежные операции видимыми в реальном времени для налоговой. Приказ Минфина вышел 16 августа. Нам фактически дали месяц на замену всех кассовых аппаратов, но необходимо два-три месяца. Но ведь с 1 октября уже начнутся штрафы. Начался бум спроса на кассовые аппараты и заводы не могут обеспечить всех онлайн-кассами, а сроки заканчиваются. Мы надеемся, что нам дадут ещё время», - сказал он на пресс-конференции в «Интерфакс-Казахстан».

Штраф за нарушение новых правил составит 15 МРП. Сегодня новый кассовый аппарат стоит в районе 70-80 тысяч тенге. Как объяснил Казанцев, сейчас цена варьируется из-за территориальных ограничений - чем дальше от границы находится регион, тем дороже обойдётся кассовый аппарат.

Также в качестве альтернативы Казанцев предложил использовать сервисы на основе web-версий касс. С помощью подобного сервиса переход на онлайн-кассы обойдётся бизнесменам вдвое дешевле. Данный подход будет передавать чеки потребителю посредством сообщений, либо на электронную почту. Однако для распечатки чека на бумаге потребуется отдельно приобрести принтер. Стоит отметить, что при первом варианте потребители не застрахованы от того, что их данные могут использоваться для рассылки рекламной информации.

Полностью всех бизнесменов, работающих с наличностью, переведут на онлайн-кассы к 2020 году.

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