Казахстанцы установили новый мировой рекорд

Длина шашлыка составила 223 метра и 65 сантиметров.

Жители города Макинск решили установить мировой рекорд приготовить самый большой шашлык, сообщает Zakon.kz.

Мероприятие прошло 28 сентября. На день раньше был установлен большой мангал. Мероприятие было приурочено к открытию местной птицефабрики.

Длина шашлыка составила 223 метра и 65 сантиметров. Достижение было зафиксировано представителем Книги рекордов Гиннесса.

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