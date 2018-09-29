Казахстанцы установили новый мировой рекорд
Длина шашлыка составила 223 метра и 65 сантиметров.
Фото : скриншот29 сентября 2018, 08:52
Жители города Макинск решили установить мировой рекорд приготовить самый большой шашлык, сообщает Zakon.kz.
Мероприятие прошло 28 сентября. На день раньше был установлен большой мангал. Мероприятие было приурочено к открытию местной птицефабрики.
Длина шашлыка составила 223 метра и 65 сантиметров. Достижение было зафиксировано представителем Книги рекордов Гиннесса.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4939298-640d15a9c26cf5ff6febdeb36d2510bd
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...