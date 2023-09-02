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Американка побила мировой рекорд по длине волос

Американка побила мировой рекорд по длине волос Фото: Книга рекордов Гиннесса
Жительница американского штата Теннесси Тами Манис, чтобы отрастить рекордную длину волос не стриглась 33 года. Ее прическа с короткими волосами по бокам и длинными сзади называется кефаль и сегодня длина ее волос составляет почти 173 сантиметра, сообщает Zakon.kz

По данным пресс-службы Книги рекордов Гиннесса, куда попала Тами Манис в 90-е она была поклонницей рок-группы Til Tuesday. Американка решилась на эксперимент после просмотра клипа на песню Voices Carry. Как рассказывает рекордсменка, последний раз парикмахерскую она посещала в 1990 году.

Подруга Манис каждую неделю помогает ей заплетать кефаль. Это позволяет прическе не грязниться. Никаких особых хитростей при уходе за волосами американка не использует. Она моет голову шампунем и применяет кондиционер для волос.

Ранее в США нашли женщину с 30-сантиметровой бородой. После этого 38-летняя Эрин Ханикатт из Мичигана попала в Книгу рекордов Гиннеса.

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