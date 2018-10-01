Французского режиссера оштрафовали в Актау

Такое решение в отношении французского кинорежиссера Винсента Прадо вынес Специализированный административный суд Актау.

Суд посчитал, что режиссер французской продакшн-студии Ligne de Front въехал на территорию Казахстана с частным визитом для проведения съемок документального фильма, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ЛАДА.kz.

Венсана Прадо и сопровождавшего его переводчика полиция забрала с места, где режиссер беседовал с героями документального фильма о Жанаозенских событиях декабря 2011 года.

В миграционной службе Мангистауской области заявили, что Винсент Прадо осуществлял трудовую деятельность без соответствующего разрешения, выданного уполномоченным органом.

Иностранцу разъяснили требования законодательства Республики Казахстан и признали виновным по части 5 статьи 517 КоАП РК - Нарушение иностранцем законодательства Республики Казахстан в области миграции населения, выразившееся в несоответствии осуществляемой деятельности целям, указанным в визе и (или) при регистрации в миграционной карточке.

Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 25 МРП, то есть 60 125 тенге.

Как передает агентство Интерфакс, французскому журналисту суд запретил вести видеосъемки в регионе.

Постановление суда вступило в законную силу.

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