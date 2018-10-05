Является ли второй "Максат Усенов" внуком известного казахстанского писателя

Казахстанцы сопоставляют факты и гадают, действительно ли нарушитель приходится родственником писателю.

Казахстанцы живо обсуждают появление на дорогах Алматы молодого человека, который, как выяснилось, неоднократно нарушал Правила дорожного движения и выкладывал видео в Интернет. После того, как Назар Роллан на видео извинился за свое поведение, а позже заявил, что во время записи еле сдерживался от смеха, его окрестили "вторым Максатом Усеновым", передает Zakon.kz.

Возмущенные казахстанцы заинтересовались личностью этого парня и выяснили ряд моментов, которыми сейчас делятся в соцсетях.

Например, Назар Роллан якобы является внуком известного казахстанского писателя и общественно-политического деятеля Роллана Сейсенбаева. Об этом было рассказано в сюжете одного из телеканалов, и соцсети живо подхватили эту новость. Однако на следующий день в Facebook, со ссылкой на другое СМИ, стали писать о том, что Роллан Сейсенбаев опроверг данную информацию.

Но гражданские активисты выкладывают в Сеть фото и скриншоты, указывающие на имеющуюся связь между Назаром Ролланом и Ролланом Сейсенбаевым.

Во-первых, скриншот "сториз" в instagram nazarrollan, на котором молодой человек делает селфи с мужчиной, явно похожим на известного казахстанского деятеля Сейсенбаева. К слову, на странице молодого человека можно найти массу видеозаписей с нарушениями ПДД.

Во-вторых, страница Назара Роллана в Facebook. В числе его друзей имеется Роллан Сейсенбаев.

В-третьих, в Wikipedia на странице о Роллане Сейсенбаеве в примечаниях указано: "Текст и фотография писателя утвержден Институтом литературы народов мира при Казахском Национальном университете им. Аль-Фараби. Автор фотографий: Назар Оралбай". При этом Nazar.Oralbay значится в адресе страницы молодого человека в Facebook.

Далее пользователи Интернета приводят выкладки из интервью Роллана Сейсенбаева.

Сейчас казахстанцы гадают, совпадения ли все это или молодой человек действительно приходится родственником именитому писателю.

Также Instagam Назара Роллана непосредственно связан со страницей @nelegal.kaz, на котором опять же публикуются видео с нарушениями ПДД, и размещена реклама нано-пленок для скрытия номера. Причем в качестве образца указана белая Toyota Camry с номером 235 SDA. На фоне этого же авто Назар Роллан позирует в своем личном Instagam.

После того, как молодой человек привлек внимание полиции, выложив в Интернет видео с поездкой по встречной полосе на Аль-Фараби, его нашли и выписали адмпротоколы по нескольким статьям. Плюс Назар Роллан извинился на камеру. Молодого человека должны лишить прав. Но на сегодняшний день материалы в суд еще не поступили.

При этом это не первое задержание. В youtube выложили видео, на котором, судя по дате, зимой текущего года во время оформления адмпротокола молодой человек напал на гражданского активиста, фиксирующего происходящее на камеру.

Хотел того или нет, но молодой человек получил славу. Правда, скорее негативную. При этом в его истории оказался замешан известный и уважаемый человек, внесший неоценимый вклад в развитие казахстанской литературы.

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