В Минздраве ответили на запрос депутата по поводу проблем с лекарственным обеспечением

Многие из предложенных депутатами мер для улучшения менеджмента медорганизаций в обеспечении лекарств уже внедряются.

В Министерстве здравоохранения РК ответили на запрос депутата Мажилиса Артура Платонова по поводу улучшения менеджмента медорганизаций в обеспечении лекарств. Также прозвучало предложение сформировать единую базу данных по ценам, объемам лекарственных средств и перевести все закупы на электронный формат, передает Zakon.kz.

Как следует из ответа, многие из предложенных депутатами мер для улучшения менеджмента медорганизаций в обеспечении лекарств уже внедряются.

Так, с 1 января 2019 года будет введено регулирование цен на все лекарственные средства; из компетенции местных исполнительных органов будут исключены функции по выдаче лицензий на осуществление фармацевтической деятельности, теперь выдачу лицензий будет осуществлять Минздрав.

Кроме того, внедряются этические нормы продвижения лекарственных средств, «что позволит министерству усилить контроль за выписыванием и потреблением рецептурных лекарств, проводить анализ выбора лекарств, в том числе и на доказанную эффективность».

Как отмечается, в настоящее время законопроект внесен в Мажилис, проведено 17 рабочих групп.

Кроме того, к настоящему моменту сформирован казахстанский национальный формуляр.

Внедрен электронный закуп лекарственных средств и медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного медицинского страхования через веб-портал закупок.

«Это позволяет снизить административные барьеры для участников закупа, а также обеспечить прозрачность и объективность закупочных процедур. Для организации перехода на электронный закуп лекарственных средств и изделий медицинского назначения, закупаемых через Единого дистрибьютора, во втором полугодии текущего года был запущен пилотный проект. В настоящее время пилотный проект успешно реализован, и закуп лекарств и медизделий на 2019 год осуществляется уже в электронном формате», - отметили в министерстве.

Также отмечается, что обеспечение казахстанцев бесплатными лекарственными средствами находится на постоянном контроле министерства здравоохранения: в онлайн-режиме контролируется ситуация по лекарственному обеспечению: анализируются данные информационных систем лекарственного обеспечения министерства и СК-Фармации, социальные сети, обращения на интернет-ресурсы ведомства, работают телефоны горячей линии.

По состоянию на 1 октября 2018 года осуществлен закуп и отгрузка 96% медикаментов от заявленной потребности 2018 года, на сумму 196,6 млрд тенге: в стационары поступили медикаменты на сумму 74,3 млрд тенге, а для обеспечения диспансерных пациентов в аптеки и медорганизации поступило препаратов на 122,3 млрд тенге. Сейчас Единый дистрибьютор завершил отгрузку препаратов за сентябрь, начаты поставки лекарств за октябрь 2018 года. Отгрузка медикаментов осуществляется на основании заявок, которые сформировали сами медучреждения.

Централизация амбулаторного лекарственного обеспечения привела к значительной экономии бюджетных средств – 23,4 млрд тенге за счет консолидации объемов закупа со всей республики. Всего по итогам проведенных закупок на 2018 год общая экономия составила 26,5 млрд тенге. Образовавшаяся экономия от централизации закупа медикаментов направлена на дополнительный закуп препаратов для амбулаторного лекобеспечения в текущем году.

«Во избежание задержки с закупом медикаментов на 2019 г. список лекарственных средств, изделий медицинского назначения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования, закупаемых у Единого дистрибьютора на 2019 год утвержден 18 июля 2018 года. Сбор потребности и проведение закупа ЛС и ИМН проведен в августе – сентябре текущего года, в ноябре-декабре ожидается поставка закупленного товара на склады Единого дистрибьютора для дальнейшей отгрузки и выдачи населению с 1 января 2019 года», - сказали в ведомстве.

Согласно приказу министра здравоохранения и социального развития РК «Об утверждении правил обеспечения лекарственными средствами граждан», формированием потребности в лекарствах для обеспечения диспансерных пациентов на амбулаторном уровне занимаются региональные управления здравоохранения с учетом динамики заболеваемости, регистров диспансерных пациентов и темпов потребления за предыдущий финансовый год.

В результате централизации амбулаторного лекобеспечения были выявлены основные проблемы, которые приводят к перебоям в обеспечении пациентов лекарствами: некорректное формирование потребности в лекарственных средствах медицинскими организациями, некачественный ввод данных в информационные системы и несвоевременное введение в Информационную систему лекарственного обеспечения отпущенных рецептов – так, количество выписанных рецептов превышает количество отпущенных в 2 раза.

«В целях совершенствования информационных систем произведена интеграция между информационной системой лекарственного обеспечения Министерства и Единой фармацевтической информационной системы ТОО «СК-Фармация». До конца года будет закончена интеграция с электронным регистром диспансерных больных.Таким образом, формирование потребности и мониторинг использования лекарственных средств будет персонифицирован по каждому пациенту», - пояснили в Минздраве.

Также указывается, что на 2018 год отпуск лекарств на амбулаторном уровне осуществляется через аптеки при организациях первичной медико-санитарной помощи, когда выписка и отпуск рецепта производятся в одном месте, в 8 регионах: в Атырауской, Алматинской, Карагандинской, Павлодарской областях, ВКО, СКО, Астане и Алматы. Такой подход соответствует политике обеспечения доступности лекарственного обеспечения и повышения уровня удовлетворенности населения медицинской помощью. В оставшихся 8 регионах – в Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Кызылординской, Жамбылской, Мангистауской областях, ЗКО и ЮКО отпуск лекарств диспансерным пациентам реализуется через розничные аптеки путем закупа услуги учета и реализации лекарственных средств. Стоимость услуги составляет не более двенадцати процентов от цены товара по прайс-листу единого дистрибьютора и включает услугу доставки препаратов до аптеки.

«Нужно отметить, что если отпуск лекарств осуществляется через организации ПМСП, экономия бюджетных средств может составить до 12 млрд тенге. Обязательное условие для этого – наличие аптеки либо аптечного пункта при организации ПМСП, возможно на условиях ГЧП. Однако на 2019 год переход на такую реализацию медикаментов планируют Западно-Казахстанская, Мангистауская области и г. Шымкент», - заключили в министерстве.

При этом указывается, что полный переход на отпуск лекарств через аптеки либо аптечные пункты при организациях ПМСП требует получения ими лицензий на фармацевтическую деятельность, наличие оборудованных складов для хранения, принятие в штат провизоров, что требует выделения дополнительного финансирования.

3 октября депутат А. Платонов обратился с депзапросом в адрес министерства здравоохранения РК. По его словам, существуют проблемы дефицита, недопоставки, непрозрачные конкурсы по закупкам, неадекватное ценообразования - не решаются на протяжении нескольких лет.

Он также отметил, что многие пациенты, находящиеся на учете по хроническим заболеваниям, особенно в отдаленных районах, нуждаются в непрерывном медикаментозном лечении, но приобрести дорогие препараты в розничной аптечной сети не имеют финансовой возможности, доступа к бесплатным препаратам – тоже нет.

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