Убийство девушки в Костанае: полицейских осудили на 1,5 года за халатность

При назначении наказания суд учёл смягчающие обстоятельства - признание вины, наличие малолетних детей.

В Костанайском районном суде сегодня огласили приговор двум экс-полицейским отделения патрульной полиции ОВД Костанайского района Алмату Ермаканову и Руслану Рыжеволову, которые обвинялись в ненадлежащем исполнении своих функциональных обязанностей, что повлекло смерть 18-летней Дарьи Махартовой, передаёт корреспондент МИА "Казинформ".

"Признать Алмата Ермаканова и Руслана Рыжеволова виновными в совершении уголовного правонарушения по ст. 342 ч.2 и назначить им наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы учреждении УИС минимальной безопасности с лишением права занимать должности на государственной и правоохранительной службе сроком на 3 года", - зачитал приговор судья.

При назначении наказания суд учёл смягчающие обстоятельства - признание вины, наличие малолетних детей. К отягчающим обстоятельствам отнесли нарушение ими принятой присяги и смерть молодой девушки.

18-летняя Дарья Махартова 20 июля вечером вышла на пробежку и с тех пор не выходила на связь. К поиску были подключены волонтеры Костаная. Чуть позже 18-летнюю жительницу Затобольска нашли мертвой в лесопосадках близ Костаная.

Полицейскими было начато досудебное расследование по статье "Убийство". Полиция распространила фоторобот подозреваемого. Также стало известно о том, что не отреагировавших должным образом на вызов в день смерти 18-летней Дарьи Махартовой двух полицейских Костаная арестовали. По подозрению в убийстве Дарьи задержан 26-летний мужчина. Позже полицейскими при проведении следственных действий установлен второй подозреваемый.

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