Парень, ездивший по "встречке" на Аль-Фараби, регулярно выкладывает видео своих подвигов

У него богатая коллекция правонарушений.

20-летний алматинец, приобретший сомнительную славу тем, что катался по "встречке" на проспекте Аль-Фараби, регулярно выкладывает свои подвиги в Instagram, сообщает Zakon.kz

Коллекция свершений у бесстрашного ездока не то, чтобы внушительная, но, безусловно яркая. Посмотреть их можно у него в Stories.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Так, на первом видео молодой человек едет по против движения по односторонней улице.

На другом пересекает двойную сплошную линию.

На следующем видео парень рассекает на автомобиле по парку.

И благодарит акима Алматы Байбека за спецполосы, по которым так удобно объезжать пробки.

Героические поступки парень свершает не один. На одном из видео он снял, как водитель на белой Camry, под одобрительные возгласы двигается задним ходом по ночной дороге.

После того как парень проехался по "встречке" на Аль-Фараби и снял это на видео его разыскала полиция Алматы.

За грубое нарушение ему грозит лишение водительских прав. В ДВД Алматы также добавили, что в отношении водителя составлено целых пять протоколов.

Молодой парень извинился за свой поступок. Потом снял видео, где рассказывал, что при этом едва сдерживал смех.

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