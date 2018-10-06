В алматинском дворе украли зеркала с нескольких машин

Как минимум четыре автовладельца остались без зеркал.

В ночь на 6 октября в Алматы автоворы сняли зеркала сразу у нескольких автомобилей, передает Zakon.kz.

Видео было опубликовано в паблике kris_p_almaty в Instagram. Очевидец сообщил, что автомобили были припаркованы во дворах на пересечении улиц Гагарина и Джандосова.

18 сентября полиция поймала автовора - любителя зеркал, который успел в Жетысуском районе ограбить восемь автомобилей.

Ранее благодаря проведенному рейду на авторынке изъяли 15 краденых автозеркал.

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