В алматинском дворе украли зеркала с нескольких машин
Как минимум четыре автовладельца остались без зеркал.
Фото : Zakon.kz6 октября 2018, 11:08
В ночь на 6 октября в Алматы автоворы сняли зеркала сразу у нескольких автомобилей, передает Zakon.kz.
Видео было опубликовано в паблике kris_p_almaty в Instagram. Очевидец сообщил, что автомобили были припаркованы во дворах на пересечении улиц Гагарина и Джандосова.
18 сентября полиция поймала автовора - любителя зеркал, который успел в Жетысуском районе ограбить восемь автомобилей.
Ранее благодаря проведенному рейду на авторынке изъяли 15 краденых автозеркал.
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