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В алматинском дворе украли зеркала с нескольких машин

Как минимум четыре автовладельца остались без зеркал.

Фото : Zakon.kz6 октября 2018, 11:08

В ночь на 6 октября в Алматы автоворы сняли зеркала сразу у нескольких автомобилей, передает Zakon.kz.

Видео было опубликовано в паблике kris_p_almaty в Instagram. Очевидец сообщил, что автомобили были припаркованы во дворах на пересечении улиц Гагарина и Джандосова.

18 сентября полиция поймала автовора - любителя зеркал, который успел в Жетысуском районе ограбить восемь автомобилей.

Ранее благодаря проведенному рейду на авторынке изъяли 15 краденых автозеркал.


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