Угроза поясу: После боя Нурмагомедов полез в драку

В Лас-Вегасе на арене T-Vobile после завершения исторического боя Макгрегор - Нурмагомедов началась массовая драка, сообщает Zakon.kz.

Поклонники обоих спортсменов, находясь в возбужденном состоянии, после победы Нурмагомедова развязали конфликт, который перешел в потасовку. Начали вмешиваться охранники. Затем за пределы октагона вылез и Хабиб Нурмагомедов.

Позднее его увела охрана. Покинул арену и Конор Макгрегор, молча. Впрочем, комментарий он дал ранее: сказал, что два года - это слишком много, имея в виду своё расставание с чемпионским поясом.

KHABIB WENT OVER THE FENCE AND INTO THE CROWD. What in the world.



Khabib won fair and square. But what a trash ending for a champion.



