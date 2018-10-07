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Угроза поясу: После боя Нурмагомедов полез в драку

Фанаты спортсменов передрались, Хабиб полез в гущу событий.

Фото : соцсети7 октября 2018, 11:22

В Лас-Вегасе на арене T-Vobile после завершения исторического боя Макгрегор - Нурмагомедов началась массовая драка, сообщает Zakon.kz.

Поклонники обоих спортсменов, находясь в возбужденном состоянии, после победы Нурмагомедова развязали конфликт, который перешел в потасовку. Начали вмешиваться охранники. Затем за пределы октагона вылез и Хабиб Нурмагомедов.

Позднее его увела охрана. Покинул арену и Конор Макгрегор, молча. Впрочем, комментарий он дал ранее: сказал, что два года - это слишком много, имея в виду своё расставание с чемпионским поясом.

Из-за внештатной ситуации у ринга собралось множество охранников со всей арены. Инцидент, произошедший после победы, разбирается под председательством действующего президента UFC Дэйны Уайта. Из-за того что Нурмагомедов покинул октагон, ему могут грозить санкции.


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