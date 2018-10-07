Кадровые назначения в Казахстане за неделю

Кадровых ротаций практически не было.

Обзор кадровых перестановок, произошедших в Казахстане за неделю с 1 по 7 октября, представляет Zakon.kz.

2 октября АО «Фонд проблемных кредитов» возглавил Даулет Бакберген. Ранее он входил в состав совета директоров этого фонда в качестве независимого директора.

Бакберген Даулет Бакбергенулы родился 3 января 1972 года в Кызылорде. В 1994 году окончил Кызылординский институт инженеров агропромышленного производства (Инженер-строитель), в 1997 - Московский международный институт бизнеса и информационных технологий (Экономист).

Трудовой стаж: Начальник отдела, заместитель директора, директор Кызылординского филиала АО «Казкоммерцбанк» (1994-2000); Главный специалист Министерства экономики Республики Казахстан (2000-2001); Директор департамента, управляющий директор АО «Банк развития Казахстана» (2001-2008); Заместитель председателя правления АО «Фонд развития малого предпринимательства» (2008-2009); Управляющий директор ТОО «Самрук-Казына Инвест» (2009); Советник министра, исполняющий обязанности директора департамента инвестиционной деятельности Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан (2009-2010); Заместитель председателя Комитета промышленности Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан (06.2010-2014), Управляющий директор, директор департамента обрабатывающей промышленности НПП РК «Атамекен» (2014-2016); Председатель совета директоров ОЮЛ «КазАвтоПром» (2015-11.2017); Заместитель Председателя Правления АО «НК «Казахстан инжиниринг» (с 22.11.2017).

Бывший официальный представитель Комитета по ЧС МВД РК Руслан Иманкулов был назначен советником председателя правления АО «НК «Қазақстан темір жолы». В нацкомпании он будет курировать вопросы взаимодействия со средствами массовой информации, повышения осведомленности и информированности общественности о деятельности АО «НК КТЖ». До назначения Руслан Иманкулов проходил службу в органах гражданской защиты.

В Акмолинской области назначен руководитель управления культуры. Им стал Рустам Бикенев, 1973 года рождения. Окончил он Шымкентский педагогический институт культуры по специальности «культурно-просветительская работа», Академию государственной службы при Президенте РК по специальности «менеджер государственной службы». Трудовую карьеру начал в 1997 году начальником отдела культуры Аккайынского района Северо-Казахстанской области. С 2000 по 2004 годы работал заместителем акима района Шал акына Северо-Казахстанской области, с 2004 года - руководитель управления культуры Северо-Казахстанской области. С мая 2017 года работал директором Национального центра рукописей и редких книг Министерства культуры и спорта РК. Последнее место работы - директор Государственного историко-культурного заповедника - музея «Памятники древнего Тараза» Министерства культуры и спорта РК.

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