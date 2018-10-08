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Туман, ветер и пожарная опасность - о погоде в стране в понедельник

В Астане погода будет без осадков, облачно, днем температура 10 градусов тепла.

Фото : BNews.kz8 октября 2018, 09:27

В некоторых регионах - туман и ветер, в некоторых - пожарная опасность. Синоптики предоставили прогноз погоды на понедельник, 8 октября, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Жамбылской области 8 октября местами ожидается туман, гроза, усиление ветра до 15-20 м/с. В Алматинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской областях местами ожидается туман, усиление ветер 15-20 м/с. В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Туркестанской, Мангистауской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Кызылординской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается туман, днем усиление ветра 15-20 м/с.

В Атырауской, Актюбинской областях местами ожидается туман.

В Мангистауской, местами в Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской, Алматинской, Атырауской, Актюбинской, Карагандинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Астане погода будет без осадков, облачно, днем температура 10 градусов тепла.

В Алматы днем будет облачно, температура 9 градусов.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.


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