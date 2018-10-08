Полиция нашла ученицу, из-за которой в школе отравились несколько человек

Расследуется уголовное дело.

В пресс-службе ДВД ЗКО сообщили, что установлена ученица, которая распылила перцовый баллончик в школе №40, передает Zakon.kz.

"По факту отравления неизвестным веществом школьников средней образовательной школы №40 Уральска проведена проверка. В результате сотрудники полиции установили ученицу данной школы, которая распылила перцовый баллончик", - сообщили в полиции.

По данному факту проводится досудебное расследование по ч.1 ст.293 УК (хуллиганство).

Инцидент произошел 4 октября. Из школы эвакуировали свыше трехсот детей. Как рассказал директор учебного заведения Максут Галиев, во время большой перемены на третьем этаже школы почувствовался резкий запах газа. С места ЧП были госпитализированы пятеро детей и один педагог. По предварительной информации, помощь потребовалась ученикам 8 и 11 классов.

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