Полиция нашла ученицу, из-за которой в школе отравились несколько человек
Расследуется уголовное дело.
Фото : открытые источники8 октября 2018, 11:18
В пресс-службе ДВД ЗКО сообщили, что установлена ученица, которая распылила перцовый баллончик в школе №40, передает Zakon.kz.
"По факту отравления неизвестным веществом школьников средней образовательной школы №40 Уральска проведена проверка. В результате сотрудники полиции установили ученицу данной школы, которая распылила перцовый баллончик", - сообщили в полиции.
По данному факту проводится досудебное расследование по ч.1 ст.293 УК (хуллиганство).
Инцидент произошел 4 октября. Из школы эвакуировали свыше трехсот детей. Как рассказал директор учебного заведения Максут Галиев, во время большой перемены на третьем этаже школы почувствовался резкий запах газа. С места ЧП были госпитализированы пятеро детей и один педагог. По предварительной информации, помощь потребовалась ученикам 8 и 11 классов.
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