В погранслужбе прокомментировали появление Торегали Тореали в самолете без регистрации

При каких обстоятельствах произошел данный инцидент, станет известно по окончании служебного расследования.

Инцидент с казахстанским певцом Торегали Тореали, который проник на борт самолета, не являясь пассажиром, Zakon.kz прокомментировал начальник отдела по работе со СМИ пограничной службы (ПС) КНБ РК Канатбек Солтанов.

По его словам, по инциденту, который произошел в международном аэропорту Алматы и сейчас описывается в СМИ, погранслужбой КНБ РК проводится служебное расследование. На данный момент комментировать что-либо пока рано, но итоги служебного расследования дадут ответы на многие вопросы. А именно, как и при каких обстоятельствах произошел данный инцидент, заходил ли данный гражданин (Торегали Тореали) в салон авиалайнера, и кто ему в этом помог. Для этого пограничная служба запросила видеозаписи с установленных в аэропорту камер видеонаблюдения.

"На данный момент известно, что командиру войсковой части 2010 (отряд погранконтроля который обслуживает аэропорт Алматы) позвонил старший смены в ночное время и сообщил, что к нему подошел VIP-агент аэропорта с просьбой пропустить в зал вылета мужчину, который провожал свою семью с больным ребенком в Гонконг. На руках он нес больного ребенка, нуждающегося в особом уходе. Наши пограничники предложили им коляску и были готовы вызвать дежурного врача, однако этот гражданин отказался. То есть наши пограничники не знали, что это именно Торегали Тореали, но чисто по человечески, внимая просьбе мужчины и решив, что ребенку будет лучше на руках у отца, и учитывая состояние малыша, мужчине разрешили зайти в зал вылета. Но только в зал вылета, а не в самолет. А как он попал на борт авиалайнера, сейчас идут разбирательства. Но, если по итогам расследования вина пограничников будет установлена, к виновным будут применены соответствующие меры дисциплинарного характера, – сообщил К. Солтанов. – Стоит отметить, что рядом с этим мужчиной все время находился сотрудник авиационной безопасности аэропорта, который их сопровождал с самого начала. Хотя он точно должен знать, кому можно проходить на борт, а кому нельзя. Почему он его пропустил, сейчас выясняется. На данный момент эта вся информация ".

13 сентября 2018 года казахстанский певец Турегали Алиханов, известный под псевдонимом Торегали Тореали, проводил свою семью на борт самолета, не являясь пассажиром. Из-за чего был назначен дополнительный досмотр на борту, что привело к задержке рейса. По данному факту назначена внеплановая проверка Комитета гражданской авиации МИР РК.

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