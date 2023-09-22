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Законодательство РК

Торегали Тореали приговорили к общественным работам

артист Фото: Instagram/toregalitoreali
В Турксибском районном суде города Алматы рассмотрено уголовное дело в отношении известного казахстанского певца Торегали Тореали по факту оскорбления представителей власти при исполнении ими своих служебных обязанностей, сообщает Zakon.kz.

Судом установлено, что 14 июня текущего года по улице Майлина была остановлена автомашина марки Lexus. На законные и неоднократные требования сотрудников полиции водитель выходить категорически отказывался, при этом выражался в адрес сотрудников полиции нецензурной бранью, оказывал сопротивление, тем самым совершил оскорбление представителей власти при исполнении ими своих служебных обязанностей.

Вина подсудимого доказана собранными по делу доказательствами: показаниями потерпевших и свидителей, видеофиксацией и др.

Как уточняется, прокурор просил признать А. виновным и назначить наказание в виде привлечения к общественным работам на срок до 80 часов.

Потерпевшие просили назначить подсудимому наказание в соответствии с законом.

Подсудимый вину не признал.

Cанкция ч.1 ст. 378 УК РК предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 80 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 80 часов, либо арест на срок до 20 суток. 

"При назначении наказания суд учел смягчающие (на иждивении 5 малолетних детей) и отягчающие (в состоянии наркотического опьянения) обстоятельства по делу. Постановлением суда А. признан виновным в вышеуказанном правонарушении и ему назначено наказание в виде привлечения к общественным работам на срок до 40 часов". Пресс-служба Алматинского городского суда

Постановление суда не вступило в законную силу.

Полицейские задержали Торегали Тореали 14 июня.

На кадрах, снятых полицейским жетоном, видно, что певец агрессивен, не подчинялся полицейским, нецензурно выражался и пытался скрыться с места задержания.

Чтобы вытащить его из машины, пришлось задействовать нескольких патрульных. Торегали Тореали вытащили, повалили на асфальт, а затем направили на медицинское освидетельствование. Экспертиза установила наркотическое опьянение, "выраженное в употреблении психоактивных веществ".

Певца арестовали на 20 суток и лишили водительских прав на 7 лет. Позже арест продлили на трое суток за неповиновение полиции.

21 сентября стало известно, что Тореали вновь предстанет перед судом. На этот раз за оскорбление полицейских во время задержания, когда артист был за рулем под воздействием наркотиков.

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