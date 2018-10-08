Какое будущее у электронной торговли в Казахстане

С каждым годом количество прибыли от электронной коммерции продолжает увеличиваться на треть, только с начала 2018 года в стране зарегистрировался 261 новая компания. Куда сегодня развивается новое для Казахстана направление?

Развитие электронной торговли в Казахстане: ни копейки трат из республиканского бюджета, 200 тысяч новых рабочих мест и перенятый зарубежный опыт. Миф или реальность? Zakon.kz разобрался вместе с Министерством национальной экономики: в чем главные преимущества электронной торговли сегодня и какое будущее ждет проект.

Что уже было внедрено сегодня в рамках программы

Пожалуй, главное нововведение, которое утвердило правительство в этом направлении, стало то, что с 1 января 2018 года вступили в силу налоговые преференции для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Теперь бизнесмены сферы освобождены от уплаты корпоративного и индивидуального подоходного налогов, получаемых в сфере электронной торговли до 0% до 2023.

Для облегчения сдачи налоговой отчетности утверждены НПА для внедрения автоматизированного порядка администрирования налоговых льгот с целью снижения административных издержек предпринимателей в сфере электронной торговли.

Подключился к развитию сферы и Нацбанк РК. Так, для существенного снижения комиссий в безналичных платежах создана новая система моментальных мобильных платежей с внедрением интегрированной (с банками второго уровня) внутренней платежной платформы для снижения комиссий в безналичных платежах. Таким образом, если раньше предприниматели были не заинтересованы в безналичных платежах из-за высоко комиссии, то теперь у них появился реальный стимул заняться электронной-коммерцией. Запуск системы в пилотном режиме уже начат 6 сентября.

Кроме того, финрегулятором проводится разъяснительная работа по признанию "наложенного платежа", как инструмента оплаты безналичных платежей. Для справки: наложенный платеж - это сумма денег, которую почта взимает по поручению компании с получателя товара.

Отвечает за повышение цифровой грамотности населения и бизнеса в Казахстане НПП "Атамекен", где ведется обучение базовым цифровым навыкам через сервисную поддержку ведения бизнеса "Выход бизнеса онлайн". Специалистами палаты уже предоставлены консультации более 10 тысяч субъектам МСБ, до конца года планируется обучить еще порядка 5 тысяч субъектов МСБ.

Для повышения прав бизнеса в электронной коммерции на базе АО "Казпочта" в Астане был открыт центр электронной коммерции (Е-сommerce центры), который оказывает услуги по обучению, сервисному ведению онлайн-торговли и полному циклу создания интернет-магазинов. Как выяснилось, подобные центры готовится к открытию до конца года в Алматы и Караганде.

Таким образом, как отметили эксперты МНЭ РК, со старта развития направления в стране уже наблюдается положительная динамика развития рынка. Например, по данным официальной статистики, в 2017 году объем рынка электронной торговли в Казахстане составил 107 млрд тенге или 1,2 % от общего объема розничного товарооборота (общий объем розничной торговли – 8,8 трлн тенге), рост составил 36,2%. По оперативным данным объем рынка электронной торговли за 1 полугодие 2018 года составил 101 млрд тенге или 2,9% от общего объема розничного товарооборота, что показывает рост в 2 раза. С начала 2018 года зарегистрировано 261 новый субъект электронной торговли, работает около 1700 интернет-магазинов, количество покупателей возросло до 1,5 млн человек.

Чего ждать от программы развития в будущем?

Дорожная карта программы уже расписана до 2022 года. Всего в ней можно выделить семь основных направлений:

- регулирование электронной торговли (разработка предложений по совершенствованию законодательства по вопросам электронной торговли);

- развитие платежных систем в электронной торговле;

- повышение цифровой и финансовой грамотности населения и предпринимателей в электронной торговле;

- продвижение электронной торговли (информационное сопровождение электронной торговли);

- развитие инфраструктуры логистики;

- повышение позиции Республики Казахстан в международном рейтинге UNCTAD электронной коммерции;

- создание новых рабочих мест и другие вопросы.

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Глобальные изменения также коснуться законодательства. Например, с учетом международного опыта власти начали работу по переформатированию действующих подходов по развитию электронной торговли. Сейчас разработан проект Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития бизнес-среды и регулирования торговой деятельности", в рамках которой будет регламентирован вопрос дальнейшего развития электронной торговли:

во-первых, на внесение изменений в действующее законодательство в сфере электронной торговли:

− ввести понятие электронной коммерции путем дополнения услугами и работами;

− расширить перечень участников электронной торговли business to business;

− расширить понятийный аппарат инструментов электронной торговли с регламентацией их признаков;

Оказалось, что международный опыт показал положительную динамику развития электронной коммерции за счет развития электронных торговых площадок, которые позволят бизнесменам экономить средства на создание сайта, внедрение системы безналичных платежей, службе доставки и прочем. Их удобство заключается в формировании на единой площадке полного комплекса услуг, как для предпринимателей, так и для потребителей – это информация о товаре и продавце, способы оплаты, способы получения товаров или услуг, контроль качества и обратная связь с обеих сторон.

Таким образом, в соответствии с требованиями ОЭСР инфраструктура электронных торговых площадок обеспечивается за счет: возможности оценки покупателем продавца и товара; внутренних требований ЭТП к продавцу: безналичного расчета, обеспечения доставки, обеспечения взаиморасчетов между покупателем и продавцом, в том числе при возврате товара.

− усилить институт защиты прав потребителей и ввести комплексные меры по защите прав потребителей в сфере электронной торговли;

− упростить таможенное администрирование (в части упрощенного порядка декларирования товаров на экспорт для физических лиц – отправка товаров за границу, используя почтовые документы в качестве декларации на товары, на базе АО "Казпочта"), что будет способствовать сокращению временных затрат бизнеса на оформление таможенной документации и снижать их расходы на услуги посредников в области внешнеэкономической деятельности, увеличению казахстанского экспорта;

− развитие инфраструктуры в части регламентации деятельности транспортно-логистических центров хранения - фулфилмент центров;

Создание подобных центров позволит существенно сократить сроки доставки, снизить транспортные издержки, выстроить аутсорсинг логистических процессов с частными курьерскими почтами, интернет-магазинами и электронными площадками, в целом упростить ведение бизнеса для МСБ;

− регламентация деятельности оптово-распределительных центов, осуществляющих оптовую торговлю продовольственных продуктов с возможностью создания на их базе специализированных электронных площадок по аналогии с Taobao (КНР), Agrosale.uz (Узбекистан), которая позволит субъектам электронной торговли экономить на создании сайта, внедрении системы безналичных платежей, службе доставки, обеспечивающая условия для реализации отдельных видов сельскохозяйственной продукции за счет организации процессов ее приемки, подработки, первичной переработки, упаковки, надлежащего хранения, ветеринарного и фитосанитарного контроля качества, оптовой торговли, в том числе с использованием автоматизированных электронных информационных и расчетных систем.

Во-вторых, в целях повышения доверия населения и бизнеса к электронной торговле будет создан на реестр субъектов электронной торговли.

В чем выгода развивать электронную торговлю для Казахстана?

Тут все просто: чем больше открывается новых интернет-магазинов, электронных торговых площадок, увеличения количества онлайн-заказов, увеличения безналичных платежей, тем больше вовлеченность населения, решается проблема самозанятости и так далее.

При разработке нового подхода, в министерстве использовали функционирующие модели электронной коммерции других стран. Например, был изучен опыт КНР, США, Великобритании, Германии, Франции, Южной Кореи, Малайзии, Турции, Канады, Индии, Австрии, Румынии, Венгрии и стран ЕАЭС. При этом для защиты прав потребителей изучен опыт КНР, США и Европейского Союза. Кроме того, были проанализированы рекомендации совета ОЭСР по защите прав потребителей в электронной торговле и декларация министров ОЭСР по защите прав потребителей в контексте электронной торговли.

"Развитие электронной торговли является одним из приоритетных направлений развития экономики страны, способствующий развитию безналичных форм расчета, сокращению теневого оборота и имеющий высокий потенциал для интеграции в международную торговлю, а также создаст условия для продвижения отечественных товаров на зарубежный рынок за счет создания специализированных электронных площадок по аналогии с Taobao (КНР), Agrosale.uz (Узбекистан) и других", - говорится в сообщении ведомства.

200 тысяч рабочих мест в электронной коммерции. Чем все они будут заниматься?

По данным министерства, к 2025 году планируется создание дополнительных 200 тысяч рабочих мест в сфере электронной торговли и в смежных отраслях за счет создания порядка 10 тысяч интернет-магазинов. Так что скоро востребованными окажутся следующие специальности: логистика, продажи и маркетинг, IT поддержка и разработка, консалтинг и развитие.

"Большое количество рабочих мест приходится на сферу логистики (до 50%), что обуславливается большим количеством специальностей в данной отрасли (складские работники, водители, курьеры, логисты в логистических компаниях и логисты непосредственно в интернет-магазинах и другие). В настоящее время Министерством труда и социальной защиты населения разрабатывается Национальная система прогнозирования трудовых ресурсов. Эта система будет предназначена для предоставления заинтересованным государственным органам информации о секторах, включая электронную торговлю, ожидаемых потребностей в персонале. При этом данная работа будет коррелироваться с потребностями бизнеса в профессиональных кадрах, для этого будет усилено взаимодействие Министерства труда и социальной защиты населения с Национальной палатой предпринимателей "Атамекен" и местными исполнительными органами", - рассказали в МНЭ РК.

Напоследок отметим факт из начала статьи. Вся реализация программы не предусматривает финансирование за счет бюджетных средств.

Для справки

Теперь в новом Налоговом кодексе появилось четкое понятие электронная торговля товарами – предпринимательская деятельность по реализации товаров физическим лицам, осуществляемая посредством информационных технологий через интернет-магазин или интернет-площадку при одновременном соблюдении трех условий:

Во-первых, оформление сделок по реализации товаров осуществляется в электронном виде;

Во-вторых, оплата за товары производится безналичным платежом не менее 90% от общего объема доходов;

В-третьих, наличие собственной службы доставки товаров покупателю (получателю), либо наличие договоров с лицами, осуществляющими услуги по перевозке грузов, курьерскую или почтовую деятельность.

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