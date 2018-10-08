В Болгарии убили журналистку, расследовавшую хищения средств фондов ЕС

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир подчеркнул, что он шокирован ужасным убийством журналистки Виктории Мариновой.

Как сообщалось на портале Novinite.co, в Болгарии в городе Русе найдено тело убитой ведущей местного телеканала Виктории Мариновой.

Правоохранители не исключают, что убийство 30-летней журналистки связано с расследованием хищения средств фондов Европейского союза.

Об убийстве стало известно 7 октября. Прокурор Георгий Георгиев заявил, что смерть наступила из-за многочисленных ударов по голове. Кроме того, Викторию душили, пишет fakty.ua

Труп Мариновой нашли в парке. Пропали ее мобильный телефон, ключи от автомобиля, очки, часть одежды.

Министр внутренних дел Болгарии Младен Маринов сообщил также, что Виктория перед гибелью была изнасилована. Следствие рассматривает две основные версии — профессиональная деятельность журналистки и ее личная жизнь. Тщательно проверяются связи жертвы и ее контакты.

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов выразил надежду на то, что расследование будет успешным.

В ОБСЕ уже отреагировали на произошедшее. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир подчеркнул, что он шокирован ужасным убийством журналистки Виктории Мариновой.

"Я буду внимательно следить за расследованием. Я настоятельно призываю власти быстро найти виновных, привлечь их к ответственности и четко определить, связана ли эта атака с работой журналистки".

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