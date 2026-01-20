Девушка перевернула машину во время сдачи экзамена на права в Шымкенте

В Шымкенте во время сдачи практического экзамена на водительские права девушка совершила серьезное дорожно-транспортное происшествие (ДТП), сообщает Zakon.kz.

Видео с перевернутой на крышу иномаркой появилось в соцсетях.

"Практический экзамен на получение прав на вождение в Шымкенте неожиданно закончился полным провалом: водитель не справилась с управлением, и машина перевернулась. ЧП случилось в понедельник, 19 января, на автодроме одного из специализированных ЦОНов в микрорайоне Асар-2... ...За рулем автомобиля была девушка, ее реакция на ДТП слышна на видео", – говорится в описании.

В службе коммуникаций НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" прокомментировали инцидент.

"Данный инцидент произошел 19 января 2026 года в спецЦОНе №4 города Шымкента. В ходе выполнения одного из упражнений при сдаче практического экзамена кандидат на получение водительского удостоверения не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. Сотрудниками спецЦОНа на месте была оказана первая медицинская помощь, также был вызван экипаж скорой медицинской помощи (103). Состояние кандидата оценивается как удовлетворительное. Данное происшествие не повлияло на процесс оказания государственных услуг, на данный момент прием практического экзамена продолжается в штатном режиме", – говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что к сдаче практического экзамена допускаются люди, прошедшие обучение в автошколах, подтвердившие готовность к управлению транспортным средством и самостоятельному выполнению упражнений на практическом экзамене.

В "Правительстве для граждан" ранее показывали подборку аварий, произошедших на автодромах страны.

В ведомстве напоминают, что важно не только знание теории, но и наличие практических навыков вождения.