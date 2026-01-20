#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
509.63
592.34
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
509.63
592.34
6.54
Происшествия

Девушка перевернула машину во время сдачи экзамена на права в Шымкенте

перевернутая машина, фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2026 10:36 Фото: Instagram/kris_p_brothers
В Шымкенте во время сдачи практического экзамена на водительские права девушка совершила серьезное дорожно-транспортное происшествие (ДТП), сообщает Zakon.kz.

Видео с перевернутой на крышу иномаркой появилось в соцсетях.

"Практический экзамен на получение прав на вождение в Шымкенте неожиданно закончился полным провалом: водитель не справилась с управлением, и машина перевернулась. ЧП случилось в понедельник, 19 января, на автодроме одного из специализированных ЦОНов в микрорайоне Асар-2... ...За рулем автомобиля была девушка, ее реакция на ДТП слышна на видео", – говорится в описании.

В службе коммуникаций НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" прокомментировали инцидент.

"Данный инцидент произошел 19 января 2026 года в спецЦОНе №4 города Шымкента. В ходе выполнения одного из упражнений при сдаче практического экзамена кандидат на получение водительского удостоверения не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. Сотрудниками спецЦОНа на месте была оказана первая медицинская помощь, также был вызван экипаж скорой медицинской помощи (103). Состояние кандидата оценивается как удовлетворительное. Данное происшествие не повлияло на процесс оказания государственных услуг, на данный момент прием практического экзамена продолжается в штатном режиме", – говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что к сдаче практического экзамена допускаются люди, прошедшие обучение в автошколах, подтвердившие готовность к управлению транспортным средством и самостоятельному выполнению упражнений на практическом экзамене.

В "Правительстве для граждан" ранее показывали подборку аварий, произошедших на автодромах страны.

В ведомстве напоминают, что важно не только знание теории, но и наличие практических навыков вождения.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Казахстанец проломил забор спецЦОНа во время экзамена по вождению
11:08, 27 марта 2025
Казахстанец проломил забор спецЦОНа во время экзамена по вождению
Дату сдачи экзамена на права можно забронировать через приложение "ЦОН"
17:04, 28 сентября 2023
Дату сдачи экзамена на права можно забронировать через приложение "ЦОН"
Новые правила сдачи экзамена на права: что изменится в спецЦОНах Алматы
13:29, 06 ноября 2024
Новые правила сдачи экзамена на права: что изменится в спецЦОНах Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: