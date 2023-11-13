Представитель ОБСЕ приедет в Казахстан, чтобы обсудить свободу СМИ

13-15 ноября 2023 года Казахстан посетит представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейро, сообщает Zakon.kz.

Об этом на брифинге 13 ноября рассказал официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

"13-15 ноября 2023 года Казахстан посетит представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейро. Основной целью визита представителя ОБСЕ является обсуждение ситуации в сфере СМИ в Казахстане, а также взаимодействие нашей страны с ОБСЕ в данном направлении". Айбек Смадияров

Планируется, что в ходе визита Тереза Рибейро встретится с руководством Министерства культуры и информации, Министерства иностранных дел и Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента РК.

Тем временем журналистское сообщество в Казахстане активно обсуждает законопроект "О масс-медиа", который разработали в начале 2023 года, позже обновили и направили в Мажилис.