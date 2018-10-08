Виктору и Лейле Храпуновым вынесли приговор в Алматы

Виктора Храпунова признали виновным в краже госимущества и назначили наказание в виде 17 лет лишения свободы.

Судья Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Алматы огласил приговор в отношении Виктора и Лейлы Храпуновых, сообщает Zakon.kz.

Суд признал виновными Храпуновых по делу о многомиллионных хищениях и растрате госимущества.

Виктора Храпунова признали виновным в краже госимущества и назначили наказание в виде 17 лет лишения свободы, с конфискацией имущества, без права занимать должности на госслужбе. Также его лишили всех госнаград и орденов.

Лейла Храпунова была приговорена к 14 годам заключения с конфискацией имущества и без права занимать должности на госслужбе.

Срок отбытия наказания Храпуновым будет исчисляться с момента фактического задержания.

У осужденных также изъяли бизнес, землю, квартиру, деньги с банковских счетов и даже парковочные места, по всему Казахстану. Помимо этого суд постановил изъять у Храпуновых 12 млрд тенге незаконной прибыли, полученной ими во время работы.

Родственник Храпуновых Айяр Ильясов, который также был в числе подсудимых, получил 5 лет колонии с конфискацией имущества.

Отметим, что этим подсудимым вынесли приговор заочно, так как они до сих пор скрываются за рубежом.

Ранее гособвинитель запрашивал Виктору Храпунову 20 лет лишения свободы. Лейле Храпуновой просили 17 лет колонии. После прений судья посредством СМИ пригласил Храпуновых на последнее слово.

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