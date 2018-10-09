Стали известны итоги проверки появления певца без билета на борту самолета в Алматы

За нарушения требований по авиационной безопасности к административной ответственности привлечены инспекторы подразделения досмотра Службы авиационной безопасности МАА.

В пресс-службе алматинского аэропорта сообщили предварительные итоги проверки по факту появления на борту самолета пассажира без посадочного талона, передает Zakon.kz.

В ведомстве сообщили, что заявление погранслужбы о просьбе VIP-агента пропустить в самолет пассажира без билета не соответствует действительности.

Относительно ЧП, произошедшего в ночь с 13 на 14 сентября перед вылетом рейса авиакомпании "Эйр Астана" по маршруту Алматы – Гонгконг, когда певец Торегали Тореали незаконно прошел в салон самолета, администрация АО "Международный аэропорт Алматы" заявляет следующее:

"Мы обеспокоены случившимся и заинтересованы в полном и достоверном расследовании инцидента. В конце минувшей недели завершилась внеплановая проверка Комитета гражданской авиации МИР РК. Ее итоги опубликованы в открытом доступе. Внутреннее служебное расследование МАА установило, что сотрудники Службы авиационной безопасности, в том числе Подразделения досмотра, а также агенты VIP Службы организации пассажирских перевозок не высказывали просьбу и, тем более, не давали распоряжения провести в зал вылета мужчину без билета. Тому имеются подтверждения, зафиксированные камерами наблюдения внутри VIP-терминала, видеоматериал с которых был тщательно изучен в ходе служебного расследования".

В связи с этим отмечается, что сообщение о том, что "к старшему смены пограничного наряда подошел VIP-агент и попросил пропустить в зал вылета мужчину, который провожал свою семью", а также то, что "сотрудник авиационной безопасности сопровождал их (семью) с самого начала", не соответствуют действительности.

"Вместе с тем, установлено, что личный досмотр пассажиров, их ручной клади и багажа был осуществлен в полной мере в соответствии с требованиями авиационной безопасности. Однако сотрудники подразделения досмотра нарушили правила пропускного режима на своем участке контроля - не потребовали пассажира предъявить посадочный талон и иные документы, а также пропустили его на посадку. МАА не снимает с себя ответственности за произошедшее: за нарушения требований по авиационной безопасности к административной ответственности привлечены инспекторы подразделения досмотра Службы авиационной безопасности МАА Ринат Рахимгереев, Абылай Кыргызбаев и Шолпан Закирова с наложением на каждого штрафа в размере 20 МРП", - отметили в аэропорту.

В организации также напоминают, что процедура регистрации пассажиров на международные рейсы и их досмотра перед посадкой в салон самолета осуществляется комплексно:

- регистрацию пассажиров и багажа на рейсы «Air Astana», boarding-контроль и посадку на борт - сотрудниками авиакомпании;

- паспортный контроль, в том числе при пересечении государственной границы РК и посадке пассажиров на борт ВС - пограничной службой КНБ РК;

- личный досмотр пассажиров, их ручной клади и багажа - Службой авиационной безопасности аэропорта Алматы.

13 сентября 2018 года казахстанский певец Турегали Алиханов, известный под псевдонимом Торегали Тореали, проводил свою семью на борт самолета, не являясь пассажиром. Из-за чего был назначен дополнительный досмотр на борту, что привело к задержке рейса. По данному факту назначена внеплановая проверка Комитета гражданской авиации МИР РК. В Погранслужбе РК отметили, что ведомством проводится служебная проверка, которая даст ответы на имеющиеся вопросы.

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