Жумагулов напомнил акимам о поручении Президента в рамках программы "7-20-25"

Члены Общественного совета прежде всего должны работать в части информирования населения.

В Астане состоялось заседание Общественного Совета по контролю за реализацией Пяти социальных инициатив Президента, где рассмотрели исполнение поручении Главы государства, данные им в рамках ежегодного Послания народу Казахстана, передает Zakon.kz.

Рассматривая поручение Главы государства об активизации в реализации программы ипотечного кредитования "7-20-25", члены Совета отметили персональную ответственность акимов на местах, которые должны создать все условия свои жителям для получения льготной ипотеки.

"Было поручение акимам городов республиканского значения и областей, чтобы проработать вопрос частичного субсидирования первоначального взноса по льготной ипотеке. Здесь присутствует председатель Баспаны (Ипотечная организация "Баспана" - прим. ред) и этим вопросом уже практически охвачены города Астана, Алматы, Шымкент и Кызылординская область. Это нас радует. Думаю, что в ближайшее время во всех регионах подхватят эту инициативу как поручение Главы государства", - заявил Председатель Общественного Совета, сенатор Бахытжан Жумагулов.

Докладывая о результатах мониторинга реализации программы "7-20-25" секретарь партии "Нұр Отан" Фархад Куанганов отметил, что в ходе поездок по стране выявлена тенденция дефицита жилья.

"Одной из причин стало то, что застройщики не стремятся продавать жилья в рамках программы "7-20-25". Большинство жилья уходит (продается – прим.ред) на этапе строительства и к моменту сдачи дома наиболее востребованного жилья не остается. По цифрам примерно 88-90% жилого фонда продается на этапе строительства. Поэтому местным исполнительным органам дополнительно нужно предпринять меры по строительству жилья по программе "7-20-25", - сказал он.

Говоря о необходимости недопущения дефицита жилья по "7-20-25", Куанганов рассказал о своевременно принятых мерах со стороны ипотечной организаций "Баспана", которая как известна оперативно выделила 150 млрд. тенге для строительства жилья по всей стране.

"Благодаря тесному взаимодействую с госорганами в рамках Общественного совета появляются новые механизмы. Совместно с акиматами на местах начата работа по снижению первоначального взноса для молодых семей и работников бюджетной организации. В связи с многочисленными обращениями госслужащих разработаны продукты "Жас арман" и "Қамқор баспана". Предпологается что акиматы будут выделять субсидии для снижения первоначального взноса для вышеназванной категории граждан. При этом отбор участников, составление списков будет вестись самими акиматами ",- сказал Фархад Куанганов.

Подвел итог заседания председатель Совета Бахытжан Жумагулов.

"Глава государства четко сказал, что выполнение программы "7-20-25" это ответственность акимов, а наша ответственность, чтобы мы мониторили, знали, какие конкретные вопросы есть", - отметил Жумагулов.

По словам Жумагулова, члены Общественного совета прежде всего должны работать в части информирования населения.

"Во многих регионах мы заметили, что есть вопросы, многие люди не понимают преимущества программы ""7-20-25"". В этом направлении мы должны работать более тщательно" - заключил Жумагулов.

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