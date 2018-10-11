Путин Нурмагомедову: Мы все можем так прыгнуть, но лучше до этого не доводить

Президент России принял у себя скандального известного бойца UFC Хабиба Нурмагомедова.

Президент России Владимир Путин встретился с российским борцом, чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым. Глава государства объяснил борцу, почему не стоило так вести себя после победы над Макгрегором. На встрече также присутствовал отец и тренер спортсмена Абдулманал Нурмагомедов, сообщает kremlin.ru.

Лидер Российской Федерации поздравил Нурмагомедова с победой, отметив в этом и заслуги его отца. После этого Путин долго комментировал потасовку с участием Нурмагомедова.

"Конечно, это коммерческий спорт, но это всё‑таки спорт. И я не могу не согласиться с теми, кто считает, что и здесь должны соблюдаться определённые правила, и не только прописанные на бумаге, но и общие спортивные моральные правила. И надеюсь, что и в этом виде спорта все будут этих правил придерживаться. Да, конечно, ты выступал не за какую‑то команду, был в личном качестве, не за страну даже выступал. В личном качестве выступал, но всё‑таки ты - гражданин России. Нам небезразлично, как к нашим гражданам относятся, где бы они ни находились и чем бы они ни занимались. Поэтому мы внимательно за всем следили, конечно, очень переживали за тебя", - сказал он.

Также Путин отметил, что попросит отца Хабиба не сильно строго его наказывать. Сам боец ответил главе государства, что в тот момент не успевал держать ситуацию под контролем.

"Я тоже надеюсь, что они оценят не только мой прыжок, но и выступление. Пока что они говорят только о моём прыжке, хотя неплохо выступил и в отличие от его [Конора Макгрегора] выхода и от его неуважения к моей стороне, к родителям, к стране, я себя вёл достойно. Некоторые моменты, конечно, и я тоже не проконтролировал, потому что и во время боя тоже продолжались провокации. Надеюсь, суд, который сейчас идёт, пройдёт в нашу пользу", - ответил Нурмагомедов.

В завершении беседы президент подчеркнул, что ему все-таки не стоит выходить за рамки закона.

"У нас большая, очень разнообразная семья, и, конечно, всё бывает, в семье всё бывает, но мы никогда не позволяем себе выходить за какие‑то рамки. Но если на нас нападают извне, то, конечно, не только ты – мы все можем так прыгнуть, что мало не покажется. Но лучше до этого не доводить", - добавил Путин.

Ранее Нурмагомедов все также продолжал провокации, на этот раз начав угрожать президенту UFC. Спортсмен записал видеоролик рядом с автомобилем главы UFC, сказав, что тот все правильно сделал, отдав ему пояс, иначе "он знает, где тот паркует свой автомобиль". В ответ на провокацию, глава федерации лишь рассмеялся.

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