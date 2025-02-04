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Спорт

Скандальный Конор Макгрегор плюнул в лицо фаната Хабиба Нурмагомедова

UFC Скандал Бойца, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2025 14:25 Фото: Instagram/TheNotoriousMma
Известный ирландский файтер и экс-чемпион UFC Конор Макгрегор отличился очередным скандальным поступком. Он плюнул в лицо одному из поклонников российского бойца Хабиба Нурмагомедова за его выкрик, сообщает Zakon.kz.

Прошедший инцидент случился на днях и был заснят на камеры некоторых очевидцев, которые уже распространили его везде. 

Один из фанатов российского экс-бойца UFC Хабиба Нурмагомедова выкрикнул "Вперед, Хабиб", когда ирландский файтер со своей охраной проходил мимо него.

Услышав фразу, Макгрегор подошел к мужчине, плюнул ему в лицо и добавил: "Я плюнул тебе в лицо. что ты сделаешь? Ничего!"

Все любители ММА знают, какими ярыми врагами являются Хабиб и Конор, не только в клетке, но и за его пределами.

В 2018 году спортсмены встретились в личном противостоянии на уровне октагона UFC. Тогда ирландец потерпел поражение от россиянина, сдавшись под воздействием удушающего приема в 4-м раунде титульного боя в легком весе.

В конце июня 2024 года Макгрегор должен был драться с американцем Майклом Чендлером на UFС 303, однако бой отменили из-за травмы пальца на ноге представителя Ирландии.

Экс-чемпион UFC не участвовал в поединках с 2021 года, когда проиграл представителю США – Дастину Порье, при этом сломав ногу.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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