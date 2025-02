Скандальный Конор Макгрегор плюнул в лицо фаната Хабиба Нурмагомедова

Прошедший инцидент случился на днях и был заснят на камеры некоторых очевидцев, которые уже распространили его везде.

Один из фанатов российского экс-бойца UFC Хабиба Нурмагомедова выкрикнул "Вперед, Хабиб", когда ирландский файтер со своей охраной проходил мимо него.

Услышав фразу, Макгрегор подошел к мужчине, плюнул ему в лицо и добавил: "Я плюнул тебе в лицо. что ты сделаешь? Ничего!"

Conor McGregor spit in this guys face after he yelled “Let’s go Khabib” 😬



“I spit in your face, what you do? Nothing.”#UFC #MMApic.twitter.com/eDSV3FwHL2