Порядка шести дел в казахстанском футболе ведут международные юристы

Наша цель, чтобы люди со своими спортивными проблемами приходили к спортивным юристам - Прокопец.

Эксперт крупнейшей международной юридической компании SILA International Lawyers в области спортивного права Михаил Прокопец рассказал, для чего открыт офис в Астане и как при возникновении спортивных споров избежать санкций.

В активе именитого юриста десятки выигранных дел в Спортивном арбитражном суде Лозанны (CAS), среди клиентов – известные спортсмены, футболисты, тренеры, в том числе казахстанские.

- Мы довольны нашим казахстанским офисом, и надо учитывать, что он был открыт в Астане в сентябре. Это очень позитивный знак. Спортивные юристы, это отдельная специализация. В Казахстане, как и везде, много проблем, но наша цель, чтобы люди со своими спортивными проблемами приходили к спортивным юристам, - отмечает Михаил Прокопец.

В данное время, футбольная общественность Казахстана активно обсуждает ситуацию с ФК "Актобе" - клуб имеет задолженность перед бывшим игроком Неманьей Николичем.

- С 2018 года в дисциплинарный кодекс ФИФА, в регламент внесены поправки, и в случае неисполнения решений ФИФА, санкции будут применяться автоматически, без предупреждений. Казахстанская федерация футбола (КФФ) должна будет снять с клуба 6 очков и наложить запрет на два трансферных окна. Если КФФ не сделает этого, то сама получит санкции. Я советую «Актобе» внимательно отнестись к сроку в 60 дней и не допускать просрочку. Сумма большая, но иначе клуб может потерять намного больше.

– Практически все, что может произойти с казахстанскими клубами, федерациями или спортсменами, нами это уже пройдено в CAS, ФИФА, национальных судах, - говорит М. Прокопец. - Мы можем достаточно быстро дать рецепт для решения проблем.

Отметим, что SILA International Lawyers имеет офисы в Москве, Болгарии и Швейцарии.

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