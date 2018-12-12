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В создании дизайна новой формы полицейских могут участвовать все казахстанцы

Почти все материалы для пошива будут казахстанского производства.

Фото : Акорда12 декабря 2018, 14:44

Новая форма для полицейских будет сшита после того, как соберут все замечания от жителей. Об этом в кулуарах парламента сообщил министр внутренних дел Казахстана Калмуханбет Касымов, пишет Zakon.kz.

Глава ведомства отметил, что прототип формы разместят на сайте министерства и каждый казахстанец может оставить там свои пожелания по дизайну.

"Мы как все соберем, все замечания, после этого начнем шить. Должно быть до конца года. Кто будет шить, мы же объявим тендер", - сказал Касымов.

По его словам, почти все материалы для пошива будут казахстанского производства.

"Парадная форма дается нам на шесть лет, повседневная на один год, поэтому вот это все по мере износа мы будем менять людям форму на новую. Мы к 16 представителям отправили предложения, вот откликнулись две казахстанские. Я вам так скажу, 98 процентов материала будет казахстанского содержания", - заключил министр внутренних дел.


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