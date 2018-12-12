Пострадавший водитель скорой помощи получил ожоги глаз. Зрение не нарушено

Сотрудники характеризуют пострадавшего Рината Алмабекова как спокойного и уравновешенного сотрудника, нареканий и претензий к нему не было за все 1,5 года работы.

Руководство ГКП на ПВХ "Станция скорой медицинской помощи" рассказали о состоянии пострадавшего от неустановленного газа Рината Алмабекова, приехавшего с бригадой медиков на экстренный вызов, передает Zakon.kz.

Рината характеризуют как спокойного и уравновешенного сотрудника. Он трудится в "скорой" уже 1,5 года, за которые нареканий в свой адрес не заслужил. На вызове водитель "скорой" действовал согласно инструкции, однако ему это не помогло избежать травм.

"Ринат показал себя с хорошей стороны. Характеризуется как спокойный и уравновешенный водитель. На скорую помощь достаточно часто нападают, но на водителей это второй зарегистрированный случай в этом году. На его месте мог быть любой водитель. Это достаточно тяжелая работа. К людям приезжают на вызов и не все адекватно реагируют. Но мы инструктируем водителей - как правильно реагировать в подобных ситуациях. Тот, кто применил оружие, просто преступил закон. Администрация и водители Рината, конечно, не бросят. Он лежит в горбольнице №4, мы оказываем ему всяческую помощь", - рассказал начальник отдела эксплуатации специализированного автотранспортного предприятия Управления здравоохранения Алматы Андрей Драгой.

Как признался Драгой, основная причина неадекватного поведения на дороге - просто незнание или нежелание водителей поступить правильно.

"Благодаря корреспондентам и МВД, подобные случаи происходят все реже. До идеального далеко, но уже лучше стало. Никто не обучает водителей, как правильно пропускать спецтранспорт. Водитель всегда сталкивается с дилеммой, например, на красном сигнале светофора. Если он пропустит "скорую", его зафиксируют камеры и придется потом доказывать, что ты не нарушал ПДД, тратить на это время", - добавил начальник отдела.

Главный врач "Станции скорой медицинской помощи Алматы" Сабит Пазилов рассказал, что при ожоге лица у Рината также задело глаза, однако первичная проверка показала, что зрение не пострадало. При этом есть ожог глаз. Ринат получил химический ожог 4% лица и шеи, в данный момент состояние пациента оценивается как средней степени тяжести. Сколько времени понадобится на его восстановление, пока не могут сказать даже медики.

Подозреваемый в нападении на сотрудника скорой помощь уже задержан. Нападавший использовал неустановленное химическое вещество, по предварительной версии, газовый баллончик. Уголовное дело заведено по статье "Хулиганство".

11 декабря в Алматы во время оказания скорой медицинской помощи сотрудниками бригады 7/31 Службы "103" произошло нападение на водителя скорой помощи. Со слов водителя, около 20:00 вечера к нему подошел молодой человек и попросил убрать автомобиль с парковки возле его дома. Ожидая фельдшера и пациента для транспортировки на госпитализацию, водитель скорой помощи не мог отъехать с места вызова, при этом автотранспорт не препятствовал проезду других транспортных средств. Парень зашел в дом, но вскоре вернулся к машине и распылил в лицо водителю "скорой" неизвестное вещество.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!