Врачи рассказали о состоянии водителя скорой, получившего ожоги при нападении

Останутся ли на лице пострадавшего шрамы - сейчас пока говорить рано.

О состоянии пострадавшего водителя скорой помощи Рината Алмабекова, в лицо которого распылили неизвестное вещество, рассказали в 4 Городской клинической больнице, передает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщил заведующий ожоговым отделением 4 ГКБ, главный внештатный комбустиолог УЗ по Алматы Нуржан Биконуров, 36-летний Ринат Алмабеков обратился к ним с жалобами на отечность лица, на жжение. У него были поражены неизвестным химическим веществом лоб, щеки, передняя поверхность шеи.

"Был выставлен диагноз химический ожог на площади 4% , 1-2 степени, лица, передней поверхности шеи. При поступлении состояние пациента оценивалось как средней степени тяжести. После обработки ожоговых ран, пациент был госпитализирован в ожоговое отделение", - сообщил Нуржан Биконуров. Сейчас ему проводится полный объем специализированной помощи, комплексная терапия.

О том, будут ли последствия - останутся ли на лице пострадавшего следы, рубцы или пятна, врачи пока не могут говорить. Заживление и реабилитация - процесс индивидуальный. Но ограничения по трудоспособности на время реабилитации у мужчины будут, так как ему нельзя будет выходить на холод, подвергать область ожогов термическим воздействиям.

Инцидент произошел 11 декабря в Алматы. Пока фельдшер оказывал помощь пациенту дома, к водителю скорой подошел молодой человек и попросил убрать автомобиль с парковки возле его дома. Водитель не мог отъехать с места вызова, так как ждал врача и больного, которого нужно было увезти в больницу. При этом автотранспорт не препятствовал проезду других транспортных средств. Парень зашел в дом, но вскоре вернулся к машине и распылил в лицо водителю "скорой" неизвестное вещество. Распылившего, предположительно, газовый баллончик, задержали. Руководство охарактеризовало пострадавшего с положительной стороны.

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