В Кокшетау вручили ключи от новых квартир по программе "7-20-25"

По данной программе в Кокшетау было подано 272 заявки, 199 из них уже одобрено.

В преддверии Дня Независимости РК аким Акмолинской области Малик Мурзалин посетил ряд жилых и других социальных объектов города Кокшетау, передает Zakon.kz со ссылкой на акимат региона.

За последние два года в области семимильными шагами идет жилищное строительство. Только в этом году в регионе сдано уже более 4-х тысяч квартир, а по городу Кокшетау 1700 квартир, что на 600 больше чем в прошлом году. Среди получателей – социально незащищенные граждане, вкладчики Жилстройсбербанка, участники стартовавшей в этом году государственной программы "7-20-25". Отметим, по данной программе в Кокшетау было подано 272 заявки, 199 из них уже одобрено. Таким образом, Акмолинская область по реализации программы "7-20-25" находится на 3 месте среди регионов Казахстана.

Буквально две недели назад в городе был сдан многоквартирный жилой дом. А сегодня накануне Дня Независимости в микрорайоне Юбилейный в торжественной обстановке аким области вручил ключи новоселам 90-квартирного дома.

"Это самая большая радость для каждой семьи. Не зря казахское слово "шаңырак" символизирует тепло домашнего очага, надежный дом и крепкую семью. Мы планируем с каждым годом увеличивать темпы жилищного строительства, чтобы все больше наших земляков улучшали свое благосостояние и имели возможность жить в комфортных условиях, создавая свой шанырак. Все это стало возможным благодаря различным государственным программам, инициированным Главой государства, которые позволяют нуждающимся в улучшении жилищных условий приобретать доступное жилье", – подчеркнул Малик Мурзалин.

При строительстве нового девятиэтажного дома кокшетауский застройщик использовал материалы отечественных производителей. Сотрудница филиала госкорпорации "Правительство для граждан" Алтынай Рахимова, получившая жилье по программе "7-20-25", отметила, что её квартира очень теплая, светлая и просторная. Она давно мечтала о собственном доме, который пришелся как нельзя кстати накануне скорого замужества.

Активно идет строительство не только нового жилья, но и социальных объектов. В Боровском микрорайоне Малик Мурзалин посетил новый детский сад "Нұрбала", рассчитанный на 280 мест. Здесь созданы комфортные условия для всестороннего развития детей. Обучение для 12 групп предусмотрено на государственном и русском языках. Кроме того, в близлежащем микрорайоне начато строительство еще одного детского сада, ввод которого позволит практически полностью решить дефицит мест в дошкольных учреждениях в этой части города.

В прошлом году из-за паводковых вод в реке Кылшакты пострадал пешеходный мост на улице Набережная, который в этом году полностью отстроили заново. Сегодня в ходе рабочей поездки аким области осмотрел новый мост и побеседовал с местными жителями. Пенсионеры поделились, что теперь им гораздо удобнее и безопаснее перебираться через реку. Также особо отметили, что в этом году благоустроены многие дворы, появились детские и спортивные площадки, установлено освещение.

Преображения затронули и поселок Станционный города Кокшетау. В ходе отчетных встреч акимов области и города жители обращались с просьбой реконструировать парковую зону. Просьба не осталась незамеченной. В настоящее время в парке площадью почти 4 тыс. квадратных метров завершен капитальный ремонт. Здесь проложена укладка тротуарной плитки и брусчатки, установлены малые архитектурные формы, опоры освещения, посажены сосны и кусты сирени, подготовлена почва под газоны.

В этот же день Малик Мурзалин посетил новый современный хлебоприемный пункт ТОО "Агро Кз-2017", Центр обслуживания обучающихся Кокшетауского университета имени Абая Мырзахметова, сквер студентов возле главного корпуса КГУ имени Шокана Уалиханова.

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