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Еще один казахстанский боец рвется в UFC

Такое решение он принял, когда нокаутировал бразильца.

Фото : Sports.kz16 декабря 2018, 07:48

Казахстанский боец Георгий Кичигин (19-5) после победы нокаутом над бразильцем Русимаром Пальяресом (19-10-1) заявил о желании попробовать свои силы в крупнейшем промоушне — UFC, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

"В этом бою у меня все получилось, так и планировал работать в стойке, без борьбы. Но один раз бразильцу удалось перевести меня в партер, так как я немного увлекся. Хотел закончить бой досрочно. Если честно, после этого боя хочу подписать контракт с UFC. Хотя в RCC меня все устраивает, организация очень хорошая и все на уровне", — признался Кичигин.

Напомним, недавно в UFC дебютировал этнический казах Дамир Исмагулов (17-2) — он победил единогласным решением судей австралийца Алекса Горджеса (6-1), для которого этот бой также стал первым в UFC.


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