Американка потеряла парня и стала звездой Сети

Американка Паулина Рамирес разозлилась на своего молодого человека Джорджа Жирона, с которым встречается более трех лет, когда тот перестал отвечать ей на сообщения, и сняла трейлер к фильму о его исчезновении, сообщает Сноб со ссылкой на Buzzfeed.

Молодые люди переписывались и пытались решить куда пойти поесть. Внезапно Джордж перестал отвечать, тогда Паулина решила смонтировать для него видеоролик и выложила его в соцсети.

When your boyfriend doesn’t reply so you make a trailer with all the time you have on your hands pic.twitter.com/NkqAnKsunO