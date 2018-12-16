Американка потеряла парня и стала звездой Сети

Девушка разозлилась на бойфренда и смонтировала трейлер фильма о его исчезновении.

Американка Паулина Рамирес разозлилась на своего молодого человека Джорджа Жирона, с которым встречается более трех лет, когда тот перестал отвечать ей на сообщения, и сняла трейлер к фильму о его исчезновении, сообщает Сноб со ссылкой на Buzzfeed.

Молодые люди переписывались и пытались решить куда пойти поесть. Внезапно Джордж перестал отвечать, тогда Паулина решила смонтировать для него видеоролик и выложила его в соцсети.

When your boyfriend doesn’t reply so you make a trailer with all the time you have on your hands pic.twitter.com/NkqAnKsunO — Paulizzle Ramizzle (@putang_gang) 11 декабря 2018 г.

По сюжету трейлера на фоне эпичной музыки девушка рассылает объявления о пропаже парня, ищет способы вернуть его и даже собирается обратиться к частному детективу. Вдруг ей приходит сообщение, что Джордж просто уснул на час. Тогда она начинает искать способы избавиться от своего парня.

Как только Паулина разместила ролик в своем твиттере, он стал вирусным, и девушке пришло множество предложений поработать клипмейкером. Однако она отказалась, поскольку у нее нет профессиональных навыков для такой работы, а свой клип она смонтировала в смартфоне.

При этом некоторые пользователи соцсетей раскритиковали Рамирес и назвали ее «помешанной подружкой». Девушке пришлось объяснять, что ролик был просто шуткой.

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