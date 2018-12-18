Последнее свободное место Америки: фоторепортаж из города-призрака

Молодой оператор Арсений пару месяцев путешествовал по Америке. Одной из финальных точек его маршрута стал Слэб-Сити — известный город трейлеров. Арсений сделал фоторепортаж об обитателях бывшей военной базы США, которые променяли ценности цивилизации на абсолютно свободную жизнь.

Я живу в Штатах уже два года. В начале осени начал путешествовать по стране: съездил на пару недель на Аляску. На обратном пути оттуда я полетел в Техас, а затем автостопом добирался до Лос-Анджелеса, где живу сейчас.

Люди на дороге сейчас не отличаются особой отзывчивостью и параноидально боятся незнакомцев. Могут подобрать только отчаянные путешественники в прошлом или просто сумасшедшие.

Из Техаса я выбирался трое суток — кроме прочего, там запрещен автостоп, поэтому периодически я натыкался на полицейских с предупреждениями.

Часть пути в Slab City меня вез католический пастор, который оказался бывшим главой какого-то мексиканского наркокартеля. В конце пути он сказал, что хочет помолиться за меня. Мы вышли из машины, он держал меня за руки и молился.

Потом я пересел на автобус до Калифорнии и добрался до Slab City.

Slab City — это бесплатный трейлер-парк, где в 1940-х была военная база и полигон, которые потом перенесли на десять миль к северу. Они и сейчас находятся там: каждый вечер местные слушают звуки стрельбы вперемешку с воем койотов.

Военные оставили после себя много бункеров, наблюдательных пунктов и других бетонных строений, которые называются slabs — так появилось название города. Он стал домом для нескольких поколений бродяг, бездомных, преступников, пенсионеров и разочаровавшихся хиппи.

В Слэб-Сити нет воды, канализации, электричества и адресов. Полиция сюда не суется, а местные называют город последним свободным местом в США.

Здесь живет около 150 постоянных резидентов, которым нипочем высокие температуры пустыни летом. Еще около 500 съезжаются на зиму — их зовут snowbids.

Там есть дети, туда даже заезжает школьный автобус. Встречаются подростки, которые уезжают из дома в 15 лет, чтобы путешествовать.

B Слэб-Сити другие люди, не cheesy and goofy, как в остальной Америке. Все просто: если ты им не понравишься, они просто шлют тебя куда подальше.

Мне понравилось там больше, чем в Лос-Анджелесе. В Слэб-Сити я чувствовал себя как дома и думаю, что смог бы там жить. Важно понимать, что это не хиппи-комьюнити, не кружок по интересам, а нормальное место для жизни, просто совсем другое.

Источник

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!