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Аргентина сразится с Эквадором за выход в полуфинал Кубка Америки – 2024

Футбол Аргентина 1/4 финала, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2024 09:53 Фото: Instagram/afaseleccion
В США определились первые пары 1/4 финала Кубка Америки по футболу. Одной из команд, которая заработала путевку в эту стадию, стала Аргентина – действующий чемпион турнира, сообщает Zakon.kz.

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Команда Лионеля Месси теперь оспорит с футболистами Эквадора место в 1/2 финала Copa America 2024. Сам же знаменитый аргентинский форвард пропустил две последние игры своей сборной из-за травмы. В отсутствие своего лидера в двух матчах группового раунда блистал нападающий итальянского "Интера" – Лаутаро Мартинес, который вышел в единоличные лидеры списка бомбардиров Кубка Америки.

26-летний форвард сборной Аргентины оформил дубль в поединке третьего тура против Перу – 2:0. В его активе стало четыре гола после трех игр текущего турнира.

Еще одним четвертьфиналистом в дебютном Кубке Америки стала команда Канады, которой далее предстоит сыграть со сборной Венесуэлы.

В свою очередь представители Венесуэлы впервые в своей истории выиграли все три встречи группового раунда Кубка Америки. Рано утром 1 июля они разгромили Ямайку – 3:0.

Ранее подопечные Фернандо Батиста в стартовых матчах обыграли Мексику (1:0) и Эквадор (2:1), что позволило им досрочно выйти в плей-офф турнира.

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