Везде, где государство не заполняет идеологическое "пространство", это могут сделать другие

Нужна ли сегодня государственная идеология? Должно ли государство заниматься пропагандой каких-то ценностей за счет денег налогоплательщиков? Что именно продвигает государство в наши умы и сердца сегодня? Об этом и многом другом, что составляет его работу, в интервью порталу "Деловая неделя" согласился поговорить руководитель управления внутренней политики Алматинской области Рустам Алпысбаев.

- Рустам Алиевич! Спасибо, что согласились поговорить, как говорится, "по чесноку". Поэтому жалеть мы Вас особо не будем и вопросы хотим задать злободневные.

- Без проблем, спрашивайте, пожалуйста!

- Рустам Алиевич, мы живем сегодня в XXI веке. Сегодня информация опутывает нас со всех сторон, наша жизнь за время одного поколения совершенно преобразилась и во многом больше не похожа на то, как жили даже не деды, а родители. Вопрос сегодня стоит не так, чтобы узнать что-то новое, как раньше, а в том, чтобы отфильтровать по-настоящему важное для себя. В этих условиях наше государство по-прежнему работает через государственный информационный заказ, через отделы внутренней политики, через агитацию, государственное "форматирование" культуры, истории, общественных отношений. Не устарело ли это все? Почему государство тратит большие деньги на все эти вещи, когда их, может быть, не хватает в других сферах?

- Ну, что ж, пусть будет сразу в лоб (Смеется)… Вы знаете, это ведь только внешне простые вопросы. Понятно, когда идеология диктуется государством в прошлом, в таких несвободных системах, как СССР, а теперь мы живем своим умом, можем взаимодействовать со всем миром – границы открыты, а можно и без них по Интернету знакомиться с любой его точкой. Можно увидеть, что происходит в этот момент в Париже через веб-камеры, можно посмотреть на Землю со спутника, можно прочитать мнения голливудской звезды и нобелевского лауреата, высказанные в эту минуту. Да, что говорить, президент самой могущественной страны мира раньше пишет о своих решениях в Twitter, чем их узнает его собственная администрация или Государственный департамент. Если посмотреть на все это, то вроде бы да – разве есть место государственной информационной политике или, если хотите, агитации и пропаганде в этом мире?

Но давайте посмотрим на этот вопрос со всех сторон. Казалось бы, у людей есть доступ к любой информации и им довольно сложно что-то навязывать. Но это, простите, иллюзия. Если вы пользователь того же Facebook, вы, наверное, чувствовали, как работает незаметный механизм фильтрования информация для каждого пользователя. Программные решения, современные средства связи, слежения и моделирования поведения позволяют создавать для каждого пользователя, казалось бы, "бескрайне свободного пространства общения" отдельную информационную "капсулу" или "слепок" его личности, которой автоматически направлялась необходимая рекламодателям и другим заказчикам услуг соцсети информация. Многие замечают: стоит не то что поискать в поисковике что-то, а даже просто вслух упомянуть что-либо, как нечто похожее появится в виде рекламы у него в Facebook. Это даже пугает, когда, например, упомянешь усталость на работе и недостаточное время на сон, а потом заходишь в соцсеть и видишь рекламу матрасов и кроватей. В итоге выясняется, что никакой реальной свободы в информационном и виртуальном пространстве на самом деле нет, а те ссылки, сообщения и картинки, которые нам вроде бы случайно попадаются, на самом деле, вовсе специально фильтруются для нас программным обеспечением. Сейчас даже новый термин появился – "цифровая диктатура" - для обозначения тотального контроля за личностью через современные информационные сервисы и программное обеспечение.

Но ладно, если бы это формировалось только рынком, и "информационный кокон" вокруг нас возникал лишь для того, чтобы направлять наше поведение в области потребления. Однако это не так. Последние скандалы вокруг Трампа, Facebook, "ольгинских троллей" - все это показывает, что небольшие по ресурсам, но умелые информационные кампании способны не только иметь коммерческий эффект, но и "вспарывать" даже такие стабильные демократические системы, как Соединенные Штаты Америки. Вы знаете, я недавно был в США, имел возможность услышать, о чем идет внутренняя общественная дискуссия, каков сегодня сам политический климат и накал страстей в стране. И меня поразило, как жестко расколото американское общество – насколько ожесточенно обвиняют друг друга во всех грехах сторонники и противники нынешнего президента Дональда Трампа. Для одних он – новая надежда на то, что американское государство и образ жизни сохранится, для других – это страшная угроза всем свободам граждан, враг СМИ, враг мигрантов, враг либерализма вообще. Раньше, пускай и снаружи, мы видели, что внутриполитическое противостояние в США никогда не было таким бескомпромиссным, озлобленным, проигравший и победитель избирательной гонки улыбались друг другу, шутили, пожимали руки, а сами избиратели никогда не относились друг к другу, как к врагам, ощущая себя, прежде всего, гражданами одной великой страны. Теперь же в американских СМИ одна из самых часто упоминаемых тем – это влияние, которое через социальные сети – Facebook и Twitter – оказали на победу Трампа российские агенты влияния.

Я не буду разбирать вопрос – правда это или нет, для этого у тех же американцев назначена целая комиссия Миллера. Меня интересует тот вопрос, что сегодня многие на Западе уверены, что такую стабильную и сильную демократическую систему, как американский истеблишмент, смогла "вскрыть" группа агентов влияния извне. Вот и ответ на ваш вопрос: нужна ли государственная пропаганда и агитация сегодня? Вот американское общество – ну, казалось бы, есть ли более "демократически законсервированный" социум в мире? Вряд ли. Причем, это общество традиционно направлено как бы внутрь себя, иностранные события в их СМИ и общественном внимании занимают не более 2-5% времени и объема. Никакой агитации вроде бы не нужно, Голливуд работает по накатанной, снимая римейки, на каждом доме в "одноэтажной Америке" - национальный флаг. И вдруг выясняется, что этот "демократический суверенитет" никакая не крепость, а вскрытый сейф, ключ которого в свободном доступе рекламной службы Facebook. Это шок. Победа Трампа перевернула весь американский истеблишмент, а не только ударила по позициям Демократический партии. Новый президент, и мне откровенно говорили это в Америке, в постоянном конфликте не только с оппонентами-демократами, но и с частью собственной партии и даже государственного аппарата. И тем не менее он на коне. Вы все еще думаете, что пропаганда не нужна и не эффективна?

Но ведь это не единственный пример. Есть и жестче. Я ведь востоковед по специальности, а потому пристально наблюдаю за событиями на Ближнем Востоке. И скажу вам, что взрывной рост террористической группировки "Исламское государство Ирака и Леванта" базируется, прежде всего, на медийной составляющей экстремистов. Да, там еще был союз бывших саддамовских офицеров и разгромленной "Аль-Каеды", а также "удачное" совпадение в виде засилья антисуннитски настроенных шиитских и курдских политиков в Багдаде, но сам рост, когда в считанные месяцы к группировке присоединились десятки тысяч боевиков, причем не только жителей разрушенных войнами Ирака и Сирии, но и стран Европы, Африки, бывшего СССР, в том числе и Казахстана, все это произошло благодаря невероятно мощной идеологической пропаганде в Интернете. Террористических группировок по всему миру достаточно, в той же Сирии было не один десяток антиправительственных групп, но никто из них не смог собрать и за несколько месяцев построить целое государство террора. На чем базируется этот успех? На медиапропаганде в Интернете. Причем, все государства мира предпринимали все меры, чтобы эту волну экстремистской агитации перекрыть, но пока военная победа не была достигнута "на земле", никакие меры в Интернете не могли перекрыть этот вал.

И ведь поехали не только из бедных и несчастных стран, не только из молодых государств, как Казахстан, ехали и французы, бельгийцы, немцы. Буквально вчера была новость, подростка из Лондона осудили за репост ИГИЛовской пропаганды. Даже сейчас это продолжается, пусть в меньших масштабах. Казалось бы, чего в Европе этим людям недоставало, чтобы ехать в пыль, грязь, кровь и смерть Сирийской пустыни? Не зря сказано: свято место пусто не бывает. Везде, где государство самостоятельно не заполняет идеологическое "пространство", это могут сделать другие. Появляется риск диверсии, способной перевернуть традиционный расклад в обществе, причем, осуществить такое "информационно-агитационное вторжение" могут не обязательно более сильные страны, а порой даже просто группировки террористов. Поэтому мы просто не имеем права сдавать свое общество чуждой идеологии, значит должны формировать свою. Насколько это делается эффективно или, наоборот, топорно, это уже другой вопрос, но обязательность этой политики я, надеюсь, вам доказал…

- Да, кстати, с Facebook сейчас какие-то проблемы. Там, где раньше были сотни лайков и бесконечная лента информации от "френдов", теперь полный штиль. Все жалуются: пять тысяч друзей, а видишь буквально 20-25 из них, лайков мало, перепосты почти исчезли…

- А это ответ американского истеблишмента, который заставил Facebook увеличить уровень "локализации" пользователей, искусственно сократив возможности и масштабы связей между пользователями. Многие недовольны, но это, видимо, была необходимая мера, чтобы стабилизировать ситуацию. Кроме того, ликвидировали тысячи подозрительных аккаунтов, но основной метод у них теперь – это максимальное сокращение аудитории. Мы, кстати, это тоже прекрасно все видим и отслеживаем.

Сейчас из того же Facebook все больше люди бегут в Instagram, Tinder, в другие формы общения. И у нас должны быть технические средства и современный, важный, нужный "контент", чтобы поддерживать "цифровой суверенитет" Казахстана и там. Это не дешево. Вот, опять же недавняя новость: российские власти выделили почти 300 миллионов долларов на новую технологию блокировки мессенджера Telegram.

- Хорошо, ваши аргументы достаточно убедительны. Результаты комиссии Миллера еще впереди, но, судя по количеству уже выбывших соратников Трампа, он постоянно находится под угрозой импичмента.

Про ИГ тоже понятно, что в пропаганде у них были не простаки, и это надо было постараться, чтобы собрать против себя заклятых врагов вроде США и Ирана. Ну что ж, расскажите тогда, чем вы занимаетесь, чтобы заполнить идеологическое пространство Казахстана?

- Хорошо, я буду освещать только свою работу, ладно?

- Да, конечно!

- В своей работе мы базируемся на идеологическом фундаменте статьи главы государства – "Семь граней Великой степи". Позвольте процитировать важный момент: "Пространство – мера всех вещей, время – мера всех событий. Когда смыкаются горизонты пространства и времени, начинается национальная история". Почти в любом обществе именно история – этот тот базис, который объединяет его, делает глубоким его прошлое и объемной - современность, не говоря уже о том, что именно она формирует то самое видение будущего, которое скрепляет нацию в развитии, стремлении к успеху.

Поэтому я абсолютно согласен с Нурсултаном Абишевичем в том, что "сегодня нам необходим позитивный взгляд на собственную историю". Он очень тонко подмечает, что история наша не должна быть просто мифологией успехов. Взгляд на историю, как он отметил, "не должен сводиться лишь к избирательному и конъюнктурному освещению того или иного исторического события"". Черное – неразлучный спутник белого. Вместе они образуют неповторимую цветовую гамму жизни как отдельного человека, так и целых народов. В нашей истории было немало драматических моментов и трагедий, смертоносных войн и конфликтов, социально опасных экспериментов и политических катаклизмов. Мы не вправе забывать о них. Необходимо осознать и принять свою историю во всей ее многогранности и многомерности", - пишет президент. И именно этим "проявлением" исторического, культурного, природного богатства нашего края в сознании наших граждан я вижу одну из своих главных задач.

Для реализации целей, поставленных в "Семи гранях…", мы создали региональную комиссию и проектный офис, в рамках которого разработаны подпрограммам "Тэрбие жэне бiлiм", "Атамекен", "Рухани казына", "Акпарат толкыны" и реестр из 321 проекта и мероприятия, которые будут или уже реализованы в их рамках. Это не обязательно традиционные вещи, как айтысы, вроде "Жыр алыбы-Жамбыл" среди учащихся общеобразовательных школ, или республиканские литературные чтения по произведениям Ильяса Жансугурова и Мукагали Макатаева.

Мы всячески стимулируем и развиваем буккроссинг "Жетiсу - кiтапкумарлар олкесi". Что такое буккроссинг? Иначе это называется книговорот – это массовое увлечение – хобби – и отчасти даже общественное движение, действующее по принципу социальных сетей и близкое к флешмобу. Человек, прочитав книгу, оставляет ("освобождает") ее в общественном месте (парк, кафе, поезд, библиотека, станция метро), для того чтобы другой, случайный человек мог эту книгу найти и прочитать; тот в свою очередь, должен повторить это же действие. Слежение за "путешествием" книги осуществляется через специальные странички в сети. Этот книгообмен – это очень важная вещь для молодежи, да и не только для нее одной, поскольку позволяет расширить доступ людей к литературе, что, по моему мнению, очень важно в наше не слишком читающее время. Тем более что для некоторых регионов именно буккроссинг – едва ли не единственный способ познакомиться с новинками литературы, ведь, чего греха таить, книжных магазинов сейчас очень мало, а в регионах их просто нет, да и сами книги для рядового казахстанца достаточно дороги. А тут еще включается и определенный азарт, взаимодействие анонимов, интерес к новым книгам, стремление поделиться радостью их чтения и знаниями из них. Я сам с удовольствием всегда принимаю участие в буккроссинге, стараясь купить что-то действительно интересное и полезное в Алматы или Астане, а потом "запустить его в оборот" в Талдыкоргане. Знаете, это совершенно особое чувство, когда узнаешь цитаты из хороших книг в речи ребят, которые приезжают из дальних регионов, и ты видишь, как они "горят", как они "заражены" теперь стремлением к знаниям, к успеху, к достижениям.

Отдельно хочется сказать про большую работу, которую сейчас мы ведем по переходу на латинскую графику. Для этого у нас в Талдыкоргане в этом году были проведены первое выездное заседание республиканской рабочей группы и международная научно-практическая конференция “Латиница: практика и мнения” с привлечением ученых области языкознания и лингвистики Казахстана и стран ближнего зарубежья. Это не просто мероприятия ради мероприятий или какой-то официоз. Нет. Глава государства принял политическое решение по переходу на латиницу, и мы – общество – тоже сердцем его приняли, но это совсем не так легко, как кажется. Адаптация не случайно будет тянуться годы, и длительное время оба алфавита – латинский и кириллический – будут использоваться параллельно. Важно переводить с умом, с учетом мнений общества, с оглядкой на реакцию. Вот, к примеру, яркий пример – на днях МВД обнародовало новую форму полиции. На ней надпись "полиция" на казахском выполнена как Polisia. Буквально месяц назад, когда форму показывали Главе государства, там было написано Politsiia, а на значках полицейских было написано Police. Кто-то может просто посмеяться – мол, не можете определиться, что ли? А я скажу, что вот так идет поиск. Слово очень важное – восприниматься оно должно очень быстро и быть достаточно интернациональным. Если с одним словом такие сложности, то несложно понять, какие объемы работы у рабочей группы по переводу на латинскую графику в целом. Это огромный фронт, в рамках которого приходится решать огромное количество мелких вопросов, учитывая огромное количество факторов – от чисто лингвистических до социально-политических. А в итоге все равно будут недовольные – ибо всем не угодишь. Нам же просто нужен компактный, удобный и красивый письменный язык.

- Да, с полицией, конечно, вышло очень смешно…

- Ну, здесь это вопрос не ошибок, а поиска. И хорошо, что он идет через соучастие общества, через пробные образцы, ведь это только будущая форма полицейских. Мы считаем, что это, как раз, неплохо – показывать людям эскизы, собирать реакцию, вносить какие-то уточнения, изменения, чтобы итоговый вариант получился объективно лучше, а не просто показывать итог и все.

А дальше давайте я вам дальше хотя бы списочно расскажу про наши остальные проекты, а если у возникнут вопросы по ним, вы уже отдельно спросите по каждому?

- Хорошо!

- Итак, мы в этом году сделали большое историческо-мемориальное дело - в декабре этого года в области был открыт мемориальный комплекс "Орбулак" в Панфиловском районе. Стоимость его и сопутствующих мероприятий (научно-практическая конференция, презентация книги и премьера новой одноименной театральной постановки) составила 278 млн тенге. На следующий год у нас планируется открытие музея, посвященного жертвам политических репрессий в Талгарском районе. На это мы заложили 260,5 млн тенге.

В соответствии с подпрограммой "Рухани казына", в рамках реализации проекта "Енселi ауыл - ертенiм", до 2020 года будут отремонтированы и укреплена материально-техническая база 243 объектов культуры. На эти цели с местного бюджета будет выделено 9,0 млрд. тенге. В области прошли крупные мероприятия, как международный фестиваль жыршы "Асыл мура" с участием представителей тюркоязычных стран, международный плэнер художников "Туган жерiм - тугырым", региональный фестиваль "Шеберлер калашыгы".

Ограждены территории древних городищ и курганов, по проекту "Коне кала кумбiрi", в 4-ех городищах ведутся археолого-исследовательские раскопки.

По направлению "Сакральная география Казахстана" разработано мобильное приложение "Zhetisu guide", с содержанием 58 сакральных объектов и 2343 памятников. А также 17 сакральных объектов области внесены в республиканский список проекта "Казакстаннын киелi жерлерiнiн географиясы". В январе текущего года было создано "Жетысуское географическое общество". Его деятельность направлена на популяризацию внутреннего туризма Жетысу. Проведен форум юных краеведов "Менiн Отаным Казакстан" среди школьников.

В рамках подпрограммы "Акпарат толкыны" в новом формате в области проведены информационные квесты, блогтуры "Blog Camp: Alakol summer school", республиканский форум НПО "ASAR" и интерактивные площадки "Freelance Bolashaq". Мы отметили 100-летние юбилеи областных газет "Жетысу" и "Огни Алатау". Были завершены съемки роуд-муви "Welcome to Zhetysu" и первого мюзикла в кинематографической истории города под названием "I Love Taldykorgan". Чем я особенно горд – это совместные проекты с телерадиокорпорацией ВВС World Wide News, которые попали в ротацию их каналов с аудиторией более 571 млн. человек. Кроме этого были налажены контакты для реализации запланированных проектов с международными телерадиокомпаниями Al Jazeera c аудиторией более 345 миллионов зрителей и ТРК "Мир" с аудиторией 150 миллионов человек по СНГ.

Нами был реализован проект виртуальной реальности "Zhetysu 360", который обеспечивает электронный доступ к 22 музеям, 7 сакральным объектам, в том числе 2 национальным паркам области. Совместно со специалистами Университета имени Сулеймана Демиреля разработано мобильное приложение "Tarihi jol" на 5 языках, в контент которого внесены все объекты туристической инфраструктуры области, историко-культурные и археологические памятники.

Должен сказать, что наши предприниматели региона с огромным воодушевлением откликнулись на призыв Главы государства об участии в программе "Туган жер". Известные выходцы из Алматинской области, меценаты, успешные предприниматели принимают активное участие в улучшении социальной инфраструктуры региона. В сотрудничестве с ними на сегодняшний день реализовано 376 проектов на общую сумму 3,8 млрд. тенге. В том числе в городе Ушарал за счет спонсорских средств построен целый оздоровительно-спортивный комплекс "Тарлан" на сумму 550 млн. тенге. В Карасайском районе открылся физкультурно-оздоровительный комплекс стоимостью 584 млн. тенге. Других примеров можно привести множество.

В целях стимулирования участия предпринимателей в социально значимых проектах в рамках подпрограммы "Атамекен" в ноябре этого года был организован форум земляков "Менiн Жетiсуым" с участием выходцев из Алматинской области, проживающих в других регионах страны и за рубежом. В октябре было проведено чествование лауреатов премии "Жомарт Журек", посвященное награждению наиболее отличившихся меценатов и предпринимателей.

В рамках реализации статьи "Семь граней Великой степи" на 2019 год планируется создание музеев под открытым небом "Жетiсудын жетi кереметi", организация соревнований по национальным видам конного спорта "Жылкы мiнген жiгiттiн жетi онерi" и проведение туристического фестиваля "Цветение яблони Сиверса".

В целях исследования зарубежных архивов с древнейших времен до наших дней совместно с Институтом востоковедения имени Р.Сулейменова и Казахским Национальным университетом имени аль-Фараби будет организована экспедиция "Арабские, тюркские и персидские источники о Жетысу" и еще 3 международные экспедиции. В том числе запланирован выпуск книги "Олкетану" Жетiсу совместно с представителями Союза писателей Казахстана, такими как Акберген Елгезек. Литературный, историко-познавательный и просветительский конкурс "Qazaq Epos", направленный на воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, уважения к родине, доблести и чести, привитие любви и почтения к духовным ценностям казахского народа. Конкурс среди учащихся 6-10 классов. Также запланирована конференция "Интегрированная модель продвижения современной культуры в глобальный мир", которая включает в себя обмен международным опытом в культурно-досуговой сфере направленной на популяризацию казахстанской культуры и укрепление имиджа региональных организаций культуры в рамках развития казахстанского патриотизма и национально-культурного единства. Она направлена на поиск идей по обновлению содержания деятельности организаций культуры в рамках модернизации общественного сознания.

А также планируется организация конкурса среди школьников "Латын негiздi казак элiпбиiн уйрету", аналог всемирно известного американского проекта "Speelling Bee", направленного на широкое распространение процесса перехода на латинскую графику. В рамках проекта Генезис тюркского мира на следующий год в Талдыкоргане запланированы показы 7 фильмов стран тюркского мира. Для популяризации государственных символов, в частности Флага РК, планируется проведение международного форума "TUG’YRLY TUYM" (с приглашением ученых экспертов и представителей НПО из Турции, Азербайджана и США).

В целях обеспечения повышения информированности граждан о процессах и событиях, происходящих в мире, планируется организация международного медиафорума "Когамдык сананы оза жангырту" и первого лагеря для IТ-специалистов "ZHETISU IT CAMP". В социальных сетях для молодежи будет организована серия вайн-инфо/квестов и челленджей на тему "Олкетану". В рамках направления Общенациональный клуб исторических реконструкций "Великие цивилизации Великой степи" будут организованы сценические постановки и создан областной исторический клуб реконструкции "ОРБУЛАК". По реализации проекта "Великие имена Великой степи" совместно с телекомпанией "Жетiсу" готовится проект - документально-постановочного фильма "Великие имена Жетiсу" и анимационного фильма "Супергерои Великой степи". В целях реализации проекта "История в кино и на телевидении" будут сняты фантастический сериал "Жiбек жолы кафесi", блокбастер "Солдаты удачи 40 армии", а также организован фестиваль комиксов Т-CON с участием аниматоров и иллюстраторов.

Кроме этого в 2019 году акиматом области в рамках статьи "Семь граней Великой степи" намечено проведение вне бюджета 50 массовых проектов и мероприятий за счет административных ресурсов. В целом работа по реализации программы "Рухани жангыру" и статьи "Семь граней Великой степи" в Алматинской области продолжается и находится на особом контроле у Амандыка Габбасовича Баталова, нашего акима.

- Да… видно, что про то, что некогда выспаться, вы не зря упомянули. Действительно, сделано много и запланировано, очевидно, еще больше. Что же, могу только пожелать достаточно сил, чтобы все это реализовать,и побольше времени в сутках, чтобы удавалось и высыпаться. Спасибо за интервью, Рустам Алиевич!

- Всегда рад! Позвольте завершить наш разговор еще одной цитатой президента, которую я разместил у себя на рабочем столе в компьютере: "Убежден, у народа, который помнит, ценит, гордится своей историей, великое будущее! Гордость за прошлое, прагматичная оценка настоящего и позитивный взгляд в будущее – вот залог успеха нашей страны". Это не банальности, это то, что заставляет меня вставать с кровати до зари и не возвращаться домой до ночи. Мотивация – одно из искусств современности. Ищите то, что замотивирует вас и действуйте!

