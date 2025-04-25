#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
517.16
588.48
6.23
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
517.16
588.48
6.23
Экономика и бизнес

Юлия Шушенькова: Маркировка – это шаг к доверию и безопасность для человека

Интеграция лекарственного оборота в цифру, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2025 16:24 Фото: freepik
В Казахстане завершена интеграция всех участников лекарственного оборота в систему цифровой маркировки и прослеживаемости лекарственных средств. Это важный шаг в борьбе с контрафактом и повышении прозрачности фармацевтического рынка страны.

Система маркировки позволяет отслеживать путь препарата от производителя до конечного потребителя, исключая риски распространения поддельных и несертифицированных препаратов. С 1 июля 2022 года в стране промаркировано более 307 млн упаковок лекарств.

"Главная цель – предоставить гражданам безопасные и качественные лекарственные средства. Прозрачный контроль препятствует вхождению контрафактных препаратов в оборот и создаёт условия Министерству здравоохранения и местным акиматам для контроля уровня обеспеченности лечебных учреждений лекарственными препаратами. Также хочу отметить, что это позволяет отслеживать целевое использование лекарств. Поэтому, максимально используя этот механизм, необходимо принимать соответствующие меры", — заявляет помощник президента Республики Казахстан Тамара Дуйсенова.

Компания ТОО "Эпидбиомед" из Усть-Каменогорска присоединились к проекту после введения обязательной маркировки для всех лекарственных средств в 2024 году.

"Наша компания поставляет в Казахстан высококачественные сыворотки и вакцины. С 1 июля 2024 года начали поступать первые партии с обязательной маркировкой. Поскольку мы осуществляем разовые поставки, регистрацию продукции в Национальном каталоге я провела самостоятельно — это оказалось несложно. Теперь при каждой новой партии я заказываю коды маркировки, ввожу их в оборот и оформляю сопроводительные документы", — рассказывает провизор ТОО "Эпидбиомед" Юлия Шушенькова.

По ее словам, штрих-код на каждой упаковке — это важный инструмент защиты здоровья граждан. Сканируя Data Matrix, каждый потребитель может убедиться в подлинности, качестве и безопасности лекарства.

"Представьте, что на кону здоровье и жизнь ваших близких людей. Без системы прослеживаемости вы не знаете точно, какое лекарство вы держите в руках – подлинное или подделку, не просрочено ли оно? С маркировкой вы можете проверить это сами. Это шаг к прозрачности и доверию", – подчеркивает Юлия Шушенькова.

Она отмечает, что внедрение новых бизнес-процессов потребовало некоторых усилий, но положительный результат того стоит. Система маркировки и прослеживаемости делает рынок более прозрачным и упорядоченным: исчезают серые схемы, растет ответственность всех участников — от производителя до аптеки.

"Наша компания ТОО "Эпидбиомед" является активным пользователем системы маркировки и прослеживаемости лекарственных препаратов. Мы стремимся не просто соответствовать новым требованиям, а быть примером добросовестного участника фармацевтического рынка", – заключает Юлия Шушенькова.

Сегодня в системе работают 19 казахстанских производителей, 276 оптовых поставщиков, более 8 000 аптек и свыше 1 900 медицинских организаций. При этом, как ранее отмечал премьер-министр Олжас Бектенов, доля затрат на маркировку не превышает 1% от себестоимости товаров.

"По лекарственным средствам нужно отдельно учитывать, что стоимость их розничной реализации утверждается министром здравоохранения два раза в год. Соответственно, аптечная организация не имеет права реализовывать лекарственные средства выше утверждённой стоимости. В целом наблюдаемый ежегодный рост цен на лекарственные средства обусловлен ростом инфляции, на который маркировка не оказывает влияния", – поясняет Олжас Бектенов.

Фото: ТОО Эпидбиомед

Обязательная маркировка в Казахстане введена для трех товарных групп: обуви, табачных изделий и лекарственных препаратов. Кроме того, в пилотном режиме внедряются системы маркировки для моторных масел, пивоваренной продукции.

"Маркировка продукции играет ключевую роль в укреплении позиций казахстанских товаров на международных рынках. Она не только повышает прозрачность и доверие к нашим продуктам, но и способствует их соответствию международным стандартам. Это важный шаг для развития экспорта и укрепления имиджа Казахстана как надежного торгового партнера", — сообщает Ерлан Карабаев, руководитель проекта маркировки обуви.
Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Новое международное партнерство: Allur и SAIC Motor заключили меморандум о сотрудничестве
Экономика и бизнес
16:06, Сегодня
Новое международное партнерство: Allur и SAIC Motor заключили меморандум о сотрудничестве
На Актауском заводе Caspi Bitum получена первая партия битума
Экономика и бизнес
12:19, Сегодня
На Актауском заводе Caspi Bitum получена первая партия битума
Почему цена такая: команда Яндекс Такси представила фильм о ценообразовании поездок
Экономика и бизнес
19:09, 24 апреля 2025
Почему цена такая: команда Яндекс Такси представила фильм о ценообразовании поездок
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: