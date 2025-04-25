Юлия Шушенькова: Маркировка – это шаг к доверию и безопасность для человека

В Казахстане завершена интеграция всех участников лекарственного оборота в систему цифровой маркировки и прослеживаемости лекарственных средств. Это важный шаг в борьбе с контрафактом и повышении прозрачности фармацевтического рынка страны.

Система маркировки позволяет отслеживать путь препарата от производителя до конечного потребителя, исключая риски распространения поддельных и несертифицированных препаратов. С 1 июля 2022 года в стране промаркировано более 307 млн упаковок лекарств.

"Главная цель – предоставить гражданам безопасные и качественные лекарственные средства. Прозрачный контроль препятствует вхождению контрафактных препаратов в оборот и создаёт условия Министерству здравоохранения и местным акиматам для контроля уровня обеспеченности лечебных учреждений лекарственными препаратами. Также хочу отметить, что это позволяет отслеживать целевое использование лекарств. Поэтому, максимально используя этот механизм, необходимо принимать соответствующие меры", — заявляет помощник президента Республики Казахстан Тамара Дуйсенова.

Компания ТОО "Эпидбиомед" из Усть-Каменогорска присоединились к проекту после введения обязательной маркировки для всех лекарственных средств в 2024 году.

"Наша компания поставляет в Казахстан высококачественные сыворотки и вакцины. С 1 июля 2024 года начали поступать первые партии с обязательной маркировкой. Поскольку мы осуществляем разовые поставки, регистрацию продукции в Национальном каталоге я провела самостоятельно — это оказалось несложно. Теперь при каждой новой партии я заказываю коды маркировки, ввожу их в оборот и оформляю сопроводительные документы", — рассказывает провизор ТОО "Эпидбиомед" Юлия Шушенькова.

По ее словам, штрих-код на каждой упаковке — это важный инструмент защиты здоровья граждан. Сканируя Data Matrix, каждый потребитель может убедиться в подлинности, качестве и безопасности лекарства.

"Представьте, что на кону здоровье и жизнь ваших близких людей. Без системы прослеживаемости вы не знаете точно, какое лекарство вы держите в руках – подлинное или подделку, не просрочено ли оно? С маркировкой вы можете проверить это сами. Это шаг к прозрачности и доверию", – подчеркивает Юлия Шушенькова.

Она отмечает, что внедрение новых бизнес-процессов потребовало некоторых усилий, но положительный результат того стоит. Система маркировки и прослеживаемости делает рынок более прозрачным и упорядоченным: исчезают серые схемы, растет ответственность всех участников — от производителя до аптеки.

"Наша компания ТОО "Эпидбиомед" является активным пользователем системы маркировки и прослеживаемости лекарственных препаратов. Мы стремимся не просто соответствовать новым требованиям, а быть примером добросовестного участника фармацевтического рынка", – заключает Юлия Шушенькова.

Сегодня в системе работают 19 казахстанских производителей, 276 оптовых поставщиков, более 8 000 аптек и свыше 1 900 медицинских организаций. При этом, как ранее отмечал премьер-министр Олжас Бектенов, доля затрат на маркировку не превышает 1% от себестоимости товаров.

"По лекарственным средствам нужно отдельно учитывать, что стоимость их розничной реализации утверждается министром здравоохранения два раза в год. Соответственно, аптечная организация не имеет права реализовывать лекарственные средства выше утверждённой стоимости. В целом наблюдаемый ежегодный рост цен на лекарственные средства обусловлен ростом инфляции, на который маркировка не оказывает влияния", – поясняет Олжас Бектенов.

Фото: ТОО Эпидбиомед

Обязательная маркировка в Казахстане введена для трех товарных групп: обуви, табачных изделий и лекарственных препаратов. Кроме того, в пилотном режиме внедряются системы маркировки для моторных масел, пивоваренной продукции.

"Маркировка продукции играет ключевую роль в укреплении позиций казахстанских товаров на международных рынках. Она не только повышает прозрачность и доверие к нашим продуктам, но и способствует их соответствию международным стандартам. Это важный шаг для развития экспорта и укрепления имиджа Казахстана как надежного торгового партнера", — сообщает Ерлан Карабаев, руководитель проекта маркировки обуви.